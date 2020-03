Diretta Cantù Cremona/ Streaming video tv: brianzoli per risalire (basket A1)

Cantù Cremona va in scena al PalaBancoDesio, con palla a due alle ore 18:00 di domenica 8 marzo: anche qui torna il campionato di basket Serie A1 2019-2020, siamo nella 24^ giornata e le due squadre riprendono la marcia dopo una sosta che è durata praticamente un mese. Entrambe sono reduci da sconfitte: la San Bernardo Cinelandia era caduta sul parquet di Trento non riuscendo a fare il passo ulteriore verso la zona playoff, mentre per la Vanoli i ko sono due e sempre contro l’Olimpia Milano, che prima ha vinto in volata – e sulla sirena – la partita del Mediolanum Forum in campionato e poi ha letteralmente dominato il primo turno di Coppa Italia, eliminando subito i campioni in carica. Ora vedremo in che modo le due compagini si ripresentano alla Serie A1 dal punto di vista della forma fisica, dopo l’inattività forzata; in attesa di dare la parola al parquet del PalaBancoDesio per la diretta di Cantù Cremona, proviamo ad analizzare insieme quelli che sono i temi principali legati a questa partita molto interessante.

Cantù Cremona è una partita tra due squadre che in questo momento hanno obiettivi diversi, o meglio: la San Bernardo Cinelandia come abbiamo visto corre per recuperare punti e rientrare nella zona playoff, deve anche pensare a salvarsi ma tutto sommato sembra aver già preso una distanza di sicurezza dalle ultime due posizioni. La Vanoli invece sa di poter replicare la semifinale dello scorso anno, e di conseguenza sta provando a prendersi una delle prime quattro piazze per avere almeno il primo turno dei playoff con il fattore campo. Attualmente la squadra di Meo Sacchetti occupa il sesto posto, dovendosi guardare le spalle ma con tre gare di vantaggio sulla nona: dunque, almeno la partecipazione alla post season non dovrebbe essere in discussione ma chiaramente, dopo una stagione nella quale è stata vinta la Coppa Italia, la città si aspetta il reale salto di qualità con il quale si possano sfidare le big. Questo passa anche dalla Brianza, dunque tra poco si gioca e noi vedremo finalmente quello che succederà in campo, non ci resta che aspettare la palla a due…



