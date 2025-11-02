Diretta Cantù Cremona streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata di basket Serie A1.

DIRETTA CANTÙ CREMONA (RISULTATO FINALE 91-83): TERMINA QUI

Finisce qui la diretta Cantù Cremona, risultato di 91-83. Padroni di casa che, a parte il primo quarto, hanno vinto tutte le successive frazioni giustificando dunque il successo a fine partita con uno scarto importate di otto punti.

Cantù riscatta così le brutte sconfitte con Trapani e Brescia ritrovando un successo che mancava dal 12 ottobre contro la Reggiana. Top scorre di giornata Durham di Cremona con 20 punti. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA CANTÙ CREMONA (RISULTATO 69-62): COME FINIRÀ?

Ci avviciniamo alla fine della diretta Cantù Cremona, risultato 69-62. Sette punti di vantaggio per i apdrni di casa che dopo aver agganciato 60-60 gli ospiti sono riusciti a mettere a referto un ottimo parziale di nove punti a due.

Cremona ora è obbligata a mostrare gli attributi poiché Cantù ha pian piano accumulato un vantaggio che potrebbe addirittura rilevarsi decisivo per la vittoria finale del match. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA CANTÙ CREMONA (RISULTATO 47-44): A RIPOSO

Intervallo lungo della diretta Cantù Cremona, risultato di 47-44. Resta dunque “equilibrio” la parola chiave di questa partita che prima della tripla dei padroni di casa negli ultimi istanti erano addirittura sul punteggio di parità.

Con metà di gara alle spalle possiamo dire che non ci si aspetta allunghi particolari bensì una gara tirata, punto a punto, di quelle dove può essere decisiva anche l’ultima azione. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA CANTÙ CREMONA (RISULTATO 23-24): UN PUNTO DI DIFFERENZA

È cominciata la diretta Cantù Cremona, risultato di 23-24 alla fine del primo quarto di partita. Punteggio che testimonia l’equilibrio tra queste due formazioni che si sfidano quest’oggi per la quinta giornata di campionato.

Il Cantù è reduce da tre sconfitte nelle prime quattro, due di queste consecutive, mentre Cremona dopo essere stata sconfitta all’esordio ha messo a referto tre successi di fila. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA CANTÙ CREMONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo alla palla a due della diretta Cantù Cremona, il ritorno del derby è utile anche per dirci quale sia stata l’ultima stagione in cui entrambe le squadre si sono qualificate ai playoff e per la precisione stiamo parlando del 2017-2018, campionato nel quale la post season prevedeva ben cinque lombarde alla post season vista anche la presenza di Milano, Brescia e Varese, con il quadro che potrebbe essere replicabile anche quest’anno. Cantù era arrivata settima con 16 vittorie e 14 sconfitte; record al 50% per Cremona, che per classifica avulsa favorevole rispetto a Virtus Bologna e Sassari si era presa l’ottavo slot.

I playoff erano stati amari per entrambe: la Vanoli era caduta contro la numero 1 Venezia incassando 32 punti in gara-2 e 27 in gara-3, la squadra brianzola aveva perso 0-3 la serie contro l’Olimpia con il -32 di gara-1 a seguito del quale a dire il vero aveva anche lottato, senza però riuscire a portare a casa qualcosa. Adesso come detto gli obiettivi sembrano essere diversi ma chissà cosa ci riserverà la stagione, intanto si tratta di scoprire come terminerà questa partita e allora lasciamo che a parlare sia il parquet del PalaDesio, dove la diretta Cantù Cremona è ormai dietro l’angolo! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA CANTÙ CREMONA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Cantù Cremona saremo su Sky Sport Basket e dunque per gli abbonati alla tv satellitare, la diretta streaming video è disponibile tramite LBA Tv.

CANTÙ CREMONA: TORNA UNO DEI DERBY!

Ci lanciamo verso la diretta Cantù Cremona, certo non uno dei derby lombardi più classici ma comunque un bel ritorno, alle ore 16:00 di domenica 2 novembre nella quinta giornata di basket Serie A1 2025-2026, con l’Acqua San Bernardo che torna al PalaDesio nella speranza di muovere la sua classifica complicata.

Fino a questo momento Cantù ha vinto solo contro Reggio Emilia, è stato certamente un bel successo ma rischia di essere la classica goccia in un oceano di difficoltà; si sapeva che i brianzoli da neopromossi avrebbero sofferto, ma comunque sono vivi come dimostrato a Brescia, dove hanno perso ma comunque con onore.

Cremona invece sta volando, rendendo noto a tutti che il clamoroso ribaltone del PalaDozza non è stato casuale: la Vanoli infatti ha già tre vittorie ed è seconda in classifica, nell’ultimo turno ha schiantato Treviso confermando quali possano essere le potenzialità della squadra allenata da Pierluigi Brotto.

Avrà adesso la possibilità di timbrare un’altra vittoria nella diretta Cantù Cremona, ma dovrà ovviamente stare attenta alla voglia di rivalsa dei brianzoli; scopriremo tutto tra poco, addentrandoci in un pomeriggio che potrebbe portare in dote una partita davvero molto interessante.

DIRETTA CANTÙ CREMONA: VANOLI LANCIATISSIMA!

Ci apprestiamo allora a vivere la diretta Cantù Cremona che, come già detto, fa tornare un derby lombardo che non ha avuto troppi episodi, ma che comunque ha caratterizzato soprattutto lo scorso decennio del basket italiano. Cremona poi ci arriva con il vento in poppa, questa Vanoli sta realmente stupendo per il modo in cui riesce a condurre le partite e per la personalità con la quale è andata a vincere sul parquet della Virtus Bologna con parziale pazzesco, si può dire che il calendario in qualche modo abbia aiutato ma quella vittoria ha spazzato ogni dubbio sul fatto che Cremona possa essere squadra da playoff.

Come già detto Cantù è ancora alla ricerca di se stessa, certamente ha le potenzialità per salvarsi e magari anche senza affanni ma bisognerà stabilire se ci siano avversarie che nel corso del campionato resteranno alle spalle in classifica, per il momento abbiamo visto il bello (contro Reggio Emilia) ma anche il brutto nel sonoro -40 incassato a Trento all’esordio, è chiaro che si stia parlando di un livello diverso rispetto alle compagini già affermate in questo campionato ma chissà che l’entusiasmo della piazza dia qualcosa in più a un’Acqua San Bernardo che comunque oggi sarà chiamata a vincere.