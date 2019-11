Diretta Cantù Fortitudo Bologna/ Streaming video Rai: grande fascino! (basket A1)

Cantù Fortitudo Bologna, in diretta dal PalaBancoDesio, chiude il programma della decima giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020: si gioca alle ore 20:45 di domenica 24 novembre e questa partita rappresenta una classica tra due squadre storiche della nostra pallacanestro, che hanno avuto il loro momento migliore in epoche diverse ma allo stesso modo sono riuscite a segnare profondamente il movimento. Oggi la situazione ci dice che l’Acqua San Bernardo sta penando per mantenere un passo che le consenta di giocare i playoff e deve guardarsi alle spalle per evitare di venire risucchiata nella corsa alla salvezza, mentre la Pompea tornata finalmente in Serie A1 sta facendo molto bene e, grazie soprattutto al rendimento al PalaDozza, è riuscita a portarsi al quarto posto e rilanciare la straordinaria rivalità cittadina con la Virtus, che pure è decisamente più avanti non avendo ancora perso. Sarà allora molto interessante valutare quello che succederà nella diretta di Cantù Fortitudo Bologna; aspettando la palla a due al PalaBancoDesio possiamo fare qualche valutazione che riguarda questa partita molto sentita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Fortitudo Bologna sarà trasmessa sui canali Rai Sport e Rai Sport + e dunque in chiaro per tutti anche visitando il portale www.raiplay.it, ma in alternativa come sempre si potrà sottoscrivere un abbonamento stagionale alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce le gare del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete inoltre tutte le informazioni utili sulle due squadre in campo, il tabellino play-by-play e le statistiche come la classifica del torneo. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CANTU’ FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

E’ sicuramente una partita molto interessante questa Cantù Fortitudo Bologna: le due squadre rappresentano la storia della nostra pallacanestro e sono riuscite a superare le difficoltà dell’ultimo periodo ripresentandosi come grandi protagoniste. L’Aquila è tornata nel massimo campionato dopo anni di sofferenza, dominando il girone Est di Serie A2 con un gruppo costruito per lo scopo e guidato dal talento emergente di coach Antimo Martino, arrivata al piano di sopra ha stupito tutti gli addetti ai lavori tenendo un passo più che buono e permettendosi anche, giusto domenica scorsa, di battere l’Olimpia Milano al PalaDozza. Sta faticando l’Acqua San Bernardo, che affronta problemi economici non da poco e ha avuto parecchie turbolenze in epoca recente; tuttavia la società è sempre riuscita a garantire la partecipazione al campionato e l’anno scorso è anche andata molto vicina a giocare i playoff. In questa stagione il rendimento è calato, ma siamo soltanto all’inizio della stagione; certamente la sconfitta di Pistoia va riscattata immediatamente, ma c’è tutto il tempo per recuperare e arrivare nelle prime otto della classifica magari già al termine del girone di andata, così da giocare le Final Eight di Coppa Italia.



