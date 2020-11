Diretta Cantù Milano/ Streaming video tv, sfida complicata al PalaDesio

DIRETTA CANTU’ MILANO: SFIDA A RISCHIO

Cantù Milano, diretta dagli arbitri Begnis, Pepponi e Belfiore, è la partita di basket in programma oggi, domenica 15 novembre 2020 e valida nella ottava giornata del campionato della Serie A1: palla a due previsto per le ore 18.00. E’ sfida veramente in bilico quella che sarebbe in programma solo questa sera tra le mura del PalaBancoDesio: dopo aver fatto saltare causa coronavrirus le partite di campionato contro Trieste e Cremona, la squadra di Pancotto solo in settimana è tornata ad allenarsi dopo le ultime defezioni, con organici ristretti all’osso. Pure sarebbe pronta a scendere in campo per affrontare l’Olimpia Milano, dove pure la situazione nello spogliatoio di Messina è ancor più fumosa. Solo in settimana la squadra biancorossa ha chiesto e ottenuto il rinvio di ben due partite per l’Eurolega, ovvero la sfida recupero contro lo Zenit San Pietroburgo e l’incontro di cartello con il Khimki, annunciando alcune positività all’interno del gruppo squadra non meglio precisate, come nomi e soprattutto come numero. Non è dunque dato da sapere come e con che giocatori il coach Messina si prenderà in campo al PalaBancoDesio: pure alla vigilia del palla a due il match infatti rimane a forte rischio.

CANTU’ MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Milano sarà trasmessa da Eurosport 2, pertanto sarà un appuntamento in chiaro sul digitale terrestre oppure accessibile tramite il decoder satellitare, al numero 211 e riservato agli abbonati Sky. In alternativa si può sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player per seguire il match in diretta streaming video, al pari di tutti gli altri del campionato di Serie A1; ricordiamo poi che il sito ufficiale www.legabasket.it fornirà liberamente i contenuti multimediali e le altre informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

CANTU’ MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Come dicevamo prima c’è un certo alone di mistero sulla diretta tra Cantù e Milano: sono forti dubbi che effettivamente i due club possano scendere in campo nella ottava giornata del campionato della Serie A1 di basket. Pure ufficialmente la partita è ancora in cartello e alla vigilia possiamo dare senza dubbio un occhio anche ad alcune statistiche fin qui segnate, pure se la classifica ci risulta falsata. Come dicevamo prima, la squadra di Pancotto torna in campo dopo aver saltato di fila ben due turni del campionato: Cantù ha di fatto messo a tabella appena 4 incontri disputati e non ci sorprende che in classifica sia solo alla nona piazza, con 4 punti, incassati battendo Pesaro e Varese. Sono poi altre statistiche per Milano di coach Messina, che pure potrebbe ora cadere a casa dalle pandemia e dunque lasciare per strada alcuni turni della Serie A1, come gli avversari. Pure in finora va detto che l’Ea7 ha messo da parte numeri magnifici nel primo campionato nazionale: per i milanesi sono sette partite disputate finora e sette vittorie e dunque 14 punti che li pongono in cima alla graduatoria. Nonostante questo tabellino eccezionale per l’Olimpia, il confronto oggi non è possibile, soprattutto se teniamo conto delle tante defezioni occorse nello spogliatoio di Pancotto come quelle (ancora misteriose) per Messina arrivate solo negli ultimi sette giorni. La diretta tra Cantù e Milano sarà match ben particolare questa sera.

