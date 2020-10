Diretta Cantù Pesaro/ Streaming video Rai: la Vuelle ha grandi speranze (basket A1)

DIRETTA CANTÙ PESARO: SFIDA SALVEZZA!

Cantù Pesaro è una partita che, diretta da Alessandro Vicino, Guido Giovannetti e Alessandro Nicolini, si gioca alle ore 20:45 di domenica 4 ottobre: siamo al PalaBancoDesio per la 2^ giornata di basket Serie A1 2020-2021, dove l’Acqua San Bernardo deve immediatamente riscattare la netta sconfitta maturata contro la Virtus Bologna. Non sono chiaramente queste le sfide da vincere per i brianzoli, che puntano realisticamente alla salvezza sapendo che l’obiettivo sarà complesso da andare a prendere, perché il lockdown ha tolto parecchie certezze a una società già in ristrettezze economiche. A Pesaro invece sembrano aver cambiato passo: una sola vittoria nell’ultima stagione, la Vuelle si è ripresentata al via con una Supercoppa dignitosissima e un successo di grande prestigio contro la corazzata Sassari, affrontata all’esordio in Serie A1 con sconfitta di misura e possibilità di prendersi i due punti fino all’ultimo. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Cantù Pesaro, nel frattempo noi possiamo fare qualche valutazione approfondita circa i temi principali che sono legati a questa partita.

CANTU’ PESARO IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Pesaro verrà trasmessa su Rai Sport, e dunque sarà un appuntamento in chiaro sul canale 57 del digitale terrestre con possibilità di accedere a Rai Play per la visione in mobililtà; come sempre poi, tutti gli appassionati potranno godere della piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle partite di Serie A1 in diretta streaming video. Dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CANTU’ PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Sembra che per la diretta di Cantù Pesaro le carte si siano mischiate rispetto alla passata stagione. Allora l’Acqua San Bernardo poteva puntare un posto nei playoff e stava lottando con la concorrenza per entrare nelle prime otto della classifica prima che il Coronavirus chiudesse tutto, ma adesso che si è ricominciato a giocare la squadra di Cesare Pancotto ha già manifestato qualche difficoltà di troppo e lasciato intendere che, salvo sorprese, il suo destino sarà quello di giocare per salvarsi senza particolari guizzi. La Vuelle invece ha lavorato bene in sede di ripresa: ha affidato la panchina a un allenatore esperto e vincente come Jasmin Repesa, che ben conosce il nostro campionato, e inserito veterani come Carlos Delfino e Ariel Filloy al fianco di un centro difensivamente dominante come Tyler Cain. La Supercoppa ci ha detto che gli adriatici potrebbero realmente correre per i playoff a patto che sia confermata l’intensità mostrata nella bolla di Olbia, già questa trasferta di Cantù potrà darci importanti indicazioni circa i reali valori di una squadra storica che vuole tornare grande.



