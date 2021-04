Diretta Cantù Reggio Emilia/ Streaming video tv: chi riuscirà a salvarsi? (basket A1)

DIRETTA CANTÙ REGGIO EMILIA: PARTITA DELICATISSIMA!

Cantù Reggio Emilia sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Alessandro Martolini e Alessandro Nicolini: squadre in campo alle ore 19:30 presso il PalaBancoDesio, per la 28^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Sfida salvezza se ce n’è una: le due squadre infatti sono quelle che con il passare delle settimane si sono staccate dal gruppone che ancora oggi si gioca l’accesso ai playoff, hanno mostrato i principali segni di difficoltà e adesso vanno a caccia di 2 punti che sarebbero fondamentali.

A dire il vero la Unahotels ha fatto qualcosa di meglio, per esempio una settimana fa si è presa una roboante e importante vittoria su Varese che l’ha rimessa in corsa; l’Acqua San Bernardo invece era caduta in volata contro Trento, in casa, perdendo un’altra occasione per risalire la corrente. Sarà molto interessante valutare quello che succederà nella diretta di Cantù Reggio Emilia; mentre aspettiamo la palla a due, proviamo a fare qualche valutazione circa i temi principali della partita.

DIRETTA CANTÙ REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Reggio Emilia non sarà uno dei match che per questa 28^ giornata saranno trasmessi sui canali della nostra televisione; tuttavia, come ormai sappiamo bene, la piattaforma Eurosport Player fornisce tutte le partite del campionato di basket ai suoi abbonati, in diretta streaming video e dunque tramite l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, ma anche le statistiche dei giocatori e delle squadre e la classifica di Serie A1.

DIRETTA CANTÙ REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Cantù Reggio Emilia è dunque un incrocio delicatissimo: se guardiamo alla storia di queste due società, possiamo dire che la Reggiana ha già fatto diversi salti tra i due principali campionati, ma ha avuto un momento straordinario negli anni scorsi giocando due finali scudetto consecutive. Un momento che però si è rivelato essere un’eccezione: infatti dopo l’exploit targato Max Menetti la squadra è come tornata nei ranghi, non è più riuscita a qualificarsi per i playoff e adesso rischia nuovamente di scendere di categoria, al netto ovviamente di congelamenti o regole cambiate in corsa. Cantù invece non ha bisogno di presentazioni, perché ha rappresentato un punto di riferimento non solo in Italia ma anche in Europa; tuttavia per i brianzoli quegli splendidi anni sono passati ormai da tempo, la realtà – dopo un nuovo ciclo ottimo con Andrea Trinchieri (soprattutto) – è fatta di problemi economici, difficoltà nell’iscriversi al campionato e una lotta per non abbandonare una categoria che comunque è sempre stata protetta. Si gioca al ribasso potremmo dir, ma non per questo le due squadre saranno sul parquet del PalaBancoDesio con meno orgoglio e voglia di vincere…



