Diretta Cantù Reggio Emilia streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata di basket Serie A1.

DIRETTA CANTÙ REGGIO EMILIA: TANTI BEI RICORDI!

Ci apprestiamo a vivere la diretta Cantù Reggio Emilia che, essendo in programma alle ore 12:00 di domenica 12 ottobre, rappresenta il primo lunch match nel campionato di basket Serie A1 2025-2026, arrivato alla seconda giornata e che ci presenta il grande ritorno al PalaDesio.

Prima partita casalinga dell’anno per Cantù, già salutata come gradito ritorno nel massimo campionato: peccato che per il momento le cose abbiano girato male, una singola partita non può essere presa come riassunto della situazione ma certamente è pesantissimo il -40 che la squadra brianzola ha incassato sul parquet di Trento.

Reggio Emilia invece è ripartita nel tentativo di replicare le ultime due stagioni, che sono state sicuramente positive; alla prima non hanno sbagliato battendo di misura Udine, dunque adesso giocano per la seconda domenica consecutiva contro una squadra che arriva dalla Serie A2.

Sicuramente una cosa che la Una Hotels può sfruttare per confermarsi a punteggio pieno in classifica, ma adesso vedremo se in qualche modo arriverà una reazione da parte dell’Acqua San Bernardo e la diretta Cantù Reggio Emilia fornirà tutte le indicazioni del caso, tra poco saremo davvero in campo.

CANTÙ REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Abbiamo una diretta Cantù Reggio Emilia, che andrà in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; per la diretta streaming video dovrete rivolgervi a Sky Go oppure a LBA Tv.

DIRETTA CANTÙ REGGIO EMILIA: BRIANZOLI PER CRESCERE

Non si possono trarre chissà quali indicazioni dalle prime partite di queste due squadre verso la diretta Cantù Reggio Emilia, certamente non per i brianzoli che a Trento hanno perso malamente tirando 9/29 dall’arco e non riuscendo mai a trovare il giusto ritmo. C’era grande attesa per Grant Basile, chiacchieratissimo perché potenziale campione, ma l’esordio non è stato dei migliori: appena 4 punti e 5 rimbalzi in 20 minuti giocati e appena tre tiri dal campo, poco coinvolto ma, come detto, la partita va dimenticata in fretta e anche le cifre dei giocatori contano relativamente, in attesa del secondo match.

Reggio Emilia comunque ha vinto e allora è partita con il piede giusto: Dimitris Priftis ha iniziato la sua terza stagione sulla panchina della Reggiana, come avevamo già avuto modo di dire questa continuità nel progetto tecnico può essere importante e magari determinante nel consegnare la Una Hotels a quel ciclo che, sotto lo sponsor Grissin Bon, aveva portato questa piazza a due finali scudetto consecutive. Tempo che, al netto delle avversarie che sono forse più agguerrite, potrebbero non essere così lontani ma Reggio Emilia sa fin troppo bene di dover procedere un passo alla volta, senza lasciarsi andare a voli pindarici.