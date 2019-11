Diretta Cantù Roma/ Streaming video e tv: ambizioni playoff per due (basket A1)

Cantù Roma sarà diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Guido Giovannetti e Andrea Nicolini, e si gioca alle ore 17:00 di domenica 10 novembre: al PalaBancoDesio va in scena la partita valida per l’ottava giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. Al momento si tratta di una sfida pe l’accesso ai playoff: entrando in questa giornata la classifica era davvero corta e ci presentava ben sei squadre a quota 3 vittorie. Tra queste, appunto, l’Acqua San Bernardo e la Virtus; in Brianza i playoff sono l’obiettivo principale e in questo senso è stata importante la vittoria maturata a Cremona nell’ultimo turno. Nella capitale invece il primo traguardo è quello della salvezza, pur se la piazza è ambiziosa: finora il campionato giallorosso è in linea con le aspettative, al netto della ripassata di Sassari contro una squadra che, tuttavia, non è certo quella con cui bisogna fare il confronto. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Cantù Roma; mentre aspettiamo la palla a due possiamo fare qualche valutazione sui temi principali legati alla sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Roma sarà trasmessa sul canale Eurosport 2, che è disponibile al numero 211 del decoder per tutti gli abbonati alla televisione satellitare; tutti gli altri abbonati potranno seguire questa partita di basket abbonandosi alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le partite di campionato in diretta streaming video. Per avere altre informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet, potete consultare liberamente il sito ufficiale della Lega all’indirizzo www.legabasket.it.

DIRETTA CANTU’ ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Per il momento Cantù Roma presenta appunto una partita interessante in chiave playoff: le due squadre hanno già messo una partita di vantaggio tra sé e l’ultima in classifica e sono due quelle rispetto alla penultima, ma ci sono altre avversarie alle spalle. Questo significa che il campionato di Acqua San Bernardo e Virtus procede tranquillamente, con la possibilità di guardare in alto; dopo stagioni difficili e segnate da instabilità economica, a Cantù sperano di aver costruito una squadra capace di prendersi la post season. Cesare Pancotto è un allenatore esperto, e lo ha dimostrato dominando a Cremona e tenendo la Vanoli, semifinalista dello scorso anno, sotto i 60 punti segnati. Roma ha già ottenuto qualche vittoria preziosa, per rimanere in linea di galleggiamento, e adesso punta ad alzare la posta: il talento non manca al roster guidato da Piero Bucchi, anche se certe partite (appunto quella del PalaSerradimigni) hanno mostrato come ci sia differenza rispetto alle prime squadre della Serie A1. Chi vincerà potrà eventualmente prendersi un posto al sole in zona playoff, la stagione è lunga ma l’obiettivo intermedio potrebbe essere quello di andare a giocare la Final Eight di Coppa Italia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA