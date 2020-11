Diretta Cantù Roma/ Streaming video tv: incrocio molto delicato (basket A1)

DIRETTA CANTÙ ROMA: SFIDA INCERTA E COMBATTUTA

Cantù Roma, che sarà in diretta dal PalaBancoDesio, si gioca alle ore 17:00 di domenica 22 novembre: va in scena la partita valida per la nona giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Sfida delicatissima, tra due squadre che non sono ancora riuscite a trovare ritmo e gravitano nelle ultime posizioni della classifica; nell’ultimo turno l’Acqua San Bernardo ha perso in casa contro Milano, se non altro ha fatto vedere un grande primo tempo nel quale ha tenuto testa alla corazzata Olimpia prima di affondare definitivamente. Situazione complessa in casa Virtus, a causa di due sole vittorie: la squadra dimostra di poter lottare e di avere orgoglio, ma dal punto di vista della corsa alla salvezza la sconfitta di Varese è stata sanguinosa. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Cantù Roma; aspettandone la palla a due possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali della partita al PalaBancoDesio.

CANTÙ ROMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Roma viene trasmessa da Eurosport 2: sarà pertanto un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, che troveranno questo canale al numero 211 del loro decoder. In alternativa, come ormai abbiamo imparato, questa partita – come tutte quelle del campionato di Serie A1 – è disponibile sulla piattaforma Eurosport Player che ne fornisce la visione in diretta streaming video (utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone) e anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA CANTÙ ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Cantù Roma è una partita decisamente delicata, ma il contesto è anche diverso. I brianzoli infatti devono recuperare tre partite e il loro record è 2-3, dunque si tratta di un bilancio non troppo negativo all’interno però di un calendario che sarà fitto, perché chiaramente queste gare andranno recuperate e bisognerà stringere i denti anche dal punto di vista fisico. La Virtus invece le ha giocate tutte, ed è questo il problema per i capitolini: Roma ha colto due vittorie importanti contro Fortitudo Bologna e Brescia, ma anche esprimendo il suo massimo potenziale si nota come al roster manchi sempre qualcosa per andare a prendersi i successi che la tengano fuori dai guai. A Varese come detto ha lottato, iniziando bene e poi riuscendo sempre a stare lì; dall’altro lato però Roma non è mai riuscita ad avvicinarsi sensibilmente alla Openjobmetis, che arrivava da una situazione negativa ma ha mostrato una maggiore qualità anche in un roster poco profondo. Un esame per entrambe le squadre quello al PalaBancoDesio: sarà interessante scoprire chi uscirà da questo pomeriggio con una vittoria che sarebbe fondamentale soprattutto per morale e fiducia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA