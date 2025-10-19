Diretta Cantù Trapani streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Serie A di basket, oggi domenica 19 ottobre 2025

DIRETTA CANTÙ TRAPANI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Abbiamo accennato al fatto che le storie delle due società sono completamente diverse, nella massima categoria del basket italiano infatti la diretta Cantù Trapani ha come unici precedenti le partite della Serie A1 1991-1992. La Shampoo Clear Cantù chiuse al quinto posto la stagione regolare con 38 punti in classifica, frutto di diciannove vittorie e undici sconfitte sulle trenta giornate di campionato. Il cammino dei brianzoli terminerà poi ai quarti dei playoff scudetto, dove Cantù fu eliminata dalla Virtus Bologna, ai tempi griffata Knorr.

DIRETTA/ Udine Brescia (risultato 0-0) video streaming tv: comincia la partita, via! (oggi 19 ottobre 2025)

Per la Pallacanestro Trapani era invece lo storico primo campionato in Serie A1: il terzultimo posto con dieci vittorie e venti sconfitte diede ai siciliani un posto negli spareggi playout, che avevano una formula molto particolare, perché comprendevano sia squadre di Serie A1 sia di Serie A2: l’esito fu purtroppo negativo per Trapani, che di conseguenza furono retrocessi nella seconda serie dopo una sola stagione al top. Circa 23 anni più tardi, ci risiamo: come finirà la prima la diretta Cantù Trapani del XXI secolo? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Treviso Napoli (risultato 22-15) video streaming tv: Miaschi stupisce! (oggi 19 ottobre 2025)

CANTÙ TRAPANI IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Cantù Trapani in tv sarà affidata ai servizi di LBATV e quindi sarà disponibile sotto forma di diretta streaming video tramite abbonamento al portale dedicato al basket italiano.

CANTÙ TRAPANI: STORIE DIVERSE, PRESENTE INTRIGANTE

Le storie sono completamente diverse, l’incrocio ha pochissima tradizione ma potrebbe essere intrigante oggi per la terza giornata della Serie A di basket: la diretta Cantù Trapani si giocherà al PalaDesio dell’omonima località della Brianza alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, domenica 19 ottobre 2025.

DIRETTA/ Trento Tortona (risultato finale 89-75): é la prima sconfitta per la Bertram! (oggi 19 ottobre 2025)

L’Acqua San Bernardo Cantù ha riportato nella massima categoria una piazza leggendaria del basket italiano e internazionale, una bella notizia per tutti gli appassionati perché Cantù nello sport è sinonimo di basket. Il primo obiettivo deve essere la salvezza, finora per i brianzoli sono arrivate una sconfitta e una vittoria, oggi forse potremmo capirne di più.

I Trapani Shark sono stati invece la meravigliosa rivelazione dello scorso campionato da neopromossi, i siciliani hanno fatto sognare gli appassionati di basket di una città, di una regione e forse anche dell’intero Sud con il secondo posto in stagione regolare e poi la semifinale dei playoff scudetto. Adesso Trapani deve confermarsi, obiettivo reso più complicato da una penalizzazione di 4 punti.

Ecco perché abbiamo definito la partita odierna un incrocio curioso: la storia è tutta per i padroni di casa, che però oggi sono una neopromossa che ospita una delle migliori realtà della scorsa stagione e che pure in questo campionato ha cominciato con due vittorie sul campo. Difficile chiedere di meglio oggi dalla diretta Cantù Trapani…

DIRETTA CANTÙ TRAPANI: ENTRAMBE VOGLIONO CONFERMARSI

Verso la diretta Cantù Trapani, dobbiamo dire che la stagione del gradito ritorno di Cantù in Serie A era iniziata malissimo, con la devastante sconfitta di Trento con 40 punti di scarto, una mazzata pesante ma alla quale l’Acqua San Bernardo Cantù ha saputo rispondere con orgoglio e personalità, vincendo settimana scorsa in occasione del debutto casalingo contro Reggio Emilia. Adesso il calendario offre un altro match davanti al pubblico amico, i brianzoli quindi cercheranno il bis anche se oggi l’avversario sarà certamente di ottimo livello.

I siciliani non possono più contare sull’effetto sorpresa, ma naturalmente i Trapani Shark hanno un anno di esperienza in più e sanno di poter recitare ancora da protagonisti ad altissimo livello. Ci sarà da compensare la penalizzazione e alla lunga potrebbe pesare anche il doppio impegno con la Champions League, però finora in Serie A gli uomini di coach Jasmin Repeša vantano due vittorie su due, la prima a Trieste e la seconda lottando fino ai tempi supplementari contro Venezia. Arriverà il tris con la diretta Cantù Trapani?