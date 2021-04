Diretta Cantù Trento/ Streaming video tv: brianzoli appesi a un filo (basket A1)

DIRETTA CANTÙ TRENTO: IN PALIO PUNTI IMPORTANTI!

Cantù Trento verrà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Denis Quarta e Martino Galasso: alle ore 19:30 di domenica 11 aprile il PalaBancoDesio apre le sue porte alla partita valida per la 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. L’ex Lele Molin si gioca davvero tanto: un posto nei playoff per rendere del tutto positiva una stagione che rischiava invece di concludersi in maniera deludente. Bisogna dare continuità alla bella vittoria contro Venezia: quasi un obbligo per l’Aquila, un’altra delle squadre che hanno iniziato a fare risultati contro le big.

Non così Cantù, caduta nettamente in casa contro Brindisi: la situazione dell’Acqua San Bernardo è sempre più complessa e il rischio concreto è quello di retrocedere in Serie A2, al netto della proposta al vaglio di “comprarsi” la reiscrizione al massimo campionato. Intanto vedremo come andranno le cose nella diretta di Cantù Trento, aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali.

DIRETTA CANTÙ TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Trento non sarà una di quelle che per questo turno di campionato verranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Sappiamo comunque che esiste l’alternativa di Eurosport Player, la piattaforma che richiede comunque di essere clienti e che fornisce, in diretta streaming video, tutte le partite del campionato di basket Serie A1. Sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play, il boxscore aggiornato in tempo reale, le statistiche di squadre e giocatori e la classifica del torneo.

DIRETTA CANTÙ TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Cantù Trento arriva in un momento complesso per l’Acqua San Bernardo che, come già successo ad altre squadre, si trova ad affrontare una classifica pessima con il roster condizionato dal Coronavirus, tanto che sabato in panchina è andato Antonio Visciglia e Frank Gaines è stato costretto a saltare il match. Magari le cose sarebbero andate allo stesso modo visto che l’avversaria era la Happy Casa, ma comunque i brianzoli devono abbandonare l’ultimo posto in classifica dovendo fare a meno del loro leader tecnico e con una condizione fisica non ottimale, il gruppetto delle squadre a 18 punti rischia di scappare e allora la corsa va fatta su Reggio Emilia, almeno per evitare quell’ultimo posto che significherebbe comunque retrocessione. Trento come abbiamo detto si è già tolta dai guai o quasi, ha avuto un bello stint riprendendo la corsa e, quando non ha più avuto il doppio impegno campionato-Eurocup (purtroppo, visto che le ambizioni di playoff in campo internazionale c’erano eccome) ha sostanzialmente iniziato a marciare in un certo modo. Adesso però bisogna necessariamente sbancare il PalaBancoDesio, il calendario favorisce l’Aquila che deve nuovamente volare…



