Diretta Cantù Trento/ Streaming video tv: due squadre in difficoltà (basket A1)

Cantù Trento, che è in diretta dal PalaBancoDesio, vale per la quinta giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020: siamo in campo alle ore 18:30 di domenica 20 ottobre. Possibile riscatto per due, visti gli ultimi risultati: la Dolomiti Energia, che è impegnata anche in Eurocup, ha perso male sul parquet di Brescia segnando appena 66 punti, e non riuscendo a sfruttare la buona prestazione di un Alessandro Gentile che sta pian piano entrando a fondo nella nuova realtà. E’ andata anche peggio all’Acqua San Bernardo: vero che l’impegno era in casa dei campioni d’Italia, ma Venezia ha tenuto i brianzoli alla miseria di 46 punti segnati e ha sancito la seconda sconfitta consecutiva. Abbiamo dunque due squadre che devono provare a risalire la corrente: vedremo quale delle due riuscirà a tornare a vincere, aspettando la diretta di Cantù Trento possiamo valutare alcuni dei temi principali che sono legati alla partita del PalaBancoDesio la cui palla a due è attesa ormai tra poche ore.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Trento non è una delle due che per questo turno di campionato sono state scelte per essere trasmesse sui canali del nostro Paese; questo significa che l’unica possibilità per seguire questa partita sarà quella di abbonarsi alla piattaforma Eurosport Player, che ancora una volta fornisce il grande basket (compresa l’intera programmazione della Serie A1) in diretta streaming video, dunque attraverso l’uso di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi il sito ufficiale www.legabasket.com per tutte le informazioni utili sulle due squadre e sul torneo.

DIRETTA CANTTU’ TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Cantù Trento ovviamente uno dei temi sarà il ritorno di Nicola Brienza al PalaBancoDesio, da avversario; l’allenatore della Dolomiti Energia era partito davvero bene vincendo le prime due partite, ma poi la sua squadra ha subito un calo e adesso deve già inseguire le prime posizioni, sapendo che in un campionato complesso come quello in corso rimanere indietro nelle giornate iniziali potrebbe rappresentare un problema nella lotta ai playoff. E’ quasi inevitabile pensare che le difficoltà siano cominciate quando l’Aquila ha aperto il suo cammino in Eurocup; gestire il doppio impegno dal punto di vista fisico e delle rotazioni sarà un aspetto sul quale Brienza dovrà lavorare. Cantù deve fare i conti con un attacco che per il momento ha prodotto pochissimo; naturalmente i campionati si possono vincere con la difesa – e spesso è così – ma dal punto di vista dell’Acqua San Bernardo per il momento la cosa non sta funzionando, e inoltre non arrivare nemmeno a 50 punti significa perdere sempre e comunque. Il traguardo che i brianzoli vogliono centrare è quello dei playoff, mancato lo scorso anno; Cesare Pancotto sa bene che bisognerà sgomitare per arrivarci e sa anche che la partita di questo pomeriggio è da vincere almeno nelle intenzioni, dunque tra poco scopriremo davvero se sarà così o se invece Trento si affermerà fuori casa.



