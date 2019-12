Diretta Cantù Treviso/ Streaming video tv: sfida importante (basket Serie A1)

Cantù Treviso, in diretta dal PalaBancoDesio, si gioca alle ore 18:30 di domenica 15 dicembre: la partita è valida per la 15^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. Appuntamento importante, e in qualche modo storico visto che poco tempo fa queste due squadre hanno anche vinto titoli e in generali facevano parte dell’aristocrazia della pallacanestro italiana; oggi stanno provando a rilanciarsi e come primo obiettivo a breve termine hanno quello di qualificarsi alla Final Eight di Coppa Italia. Dopo aver battuto Reggio Emilia, la De’ Longhi sarebbe virtualmente qualificata ma adesso deve difendere la sua posizione, e sa che sarà difficile soprattutto perché deve ancora effettuare il turno di riposo; la S. Bernardo Cinelandia al momento deve guardare soprattutto alle spalle perché deve mettersi al sicuro in chiave salvezza, in questo senso il colpo nel derby contro Varese è stato utilissimo. Vediamo allora quello che potrà succedere nella diretta di Cantù Treviso, presentando i temi principali legati a questa partita.

Nella diretta di Cantù Treviso i brianzoli presentano il nuovo acquisto Joe Ragland e possono giocare la seconda partita consecutiva al PalaBancoDesio. Domenica scorsa la vittoria contro Varese è stata importante, perché ha dato un po’ di ossigeno in classifica e si tratta pur sempre del sentitissimo derby, pertanto i due punti possono avere un peso psicologico diverso. La S. Bernardo Cinelandia non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, e si è trovata subito nelle ultime posizioni del campionato; lentamente sta provando a risalire la china ma la partita di vantaggio sulla zona retrocessione è ancora singola, e dunque si proverà a sfruttare il turno casalingo. La De’ Longhi però è in salute, e lo ha dimostrato prendendosi la vittoria contro Reggio Emilia: anche Treviso non aveva aperto al meglio le danze, ma con il passare delle settimane questa neopromossa dalla storia gloriosa ha dimostrato di poter davvero correre per un posto nei playoff e, prima ancora, provare a qualificarsi per la Coppa Italia. Ci attende allora una partita interessante, e soprattutto importante per entrambe le squadre: non resta che metterci comodi e aspettare che al PalaBancoDesio si giochi…



