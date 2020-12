Diretta Cantù Trieste/ Streaming videotv: recupero della 6^ giornata (basket A1)

DIRETTA CANTÙ TRIESTE: SFIDA DELICATA

Cantù Trieste è in diretta dal PalaBancoDesio e si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 16 dicembre: si recupera oggi la partita che rientrava nel programma della 6^ giornata di basket Serie A1 2020-2021. Nel frattempo le due squadre sono andate avanti a giocare: l’Alma a dire il vero è rimasta ferma sino alla scorsa domenica, quando finalmente è tornata in campo e ha perso in casa contro la Virtus Bologna; resta dunque ancorata a due sole vittorie in campionato e occupa l’ultimo posto in classifica proprio in compagnia dell’Acqua San Bernardo, che si è difesa con le unghie e i denti alla BLM Group Arena ma, in volata, si è dovuta arrendere a Trento. Vivremo dunque una situazione delicata nella diretta di Cantù Trieste, perché la squadra che dovesse perdere si staccherebbe ancor più dal gruppo rischiando parecchio, anche se siamo solo nel girone di andata; nel frattempo possiamo provare a valutare alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA CANTÙ TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non è prevista una diretta tv di Cantù Trieste: l’unico modo per seguire la partita di Serie A1 resta dunque quello con la piattaforma Eurosport Player, che la fornisce in diretta streaming video a tutti i suoi abbonati. Noi possiamo anche ricordare l’appuntamento con il sito ufficiale www.legabasket.it, che mette a disposizione la consultazione libera di informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori e delle squadre, la classifica del torneo e i contenuti multimediali.

DIRETTA CANTÙ TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Cantù Trieste ci presenta una partita particolarmente complessa per le due squadre, che non sono ancora riuscite a trovare l’amalgama giusto all’interno del loro roster: entrambe hanno una storia importante e sperano di onorarle, in questa stagione post-lockdown sapevano di poter avere margini per ritagliarsi belle soddisfazioni ma anche che da un certo punto di vista le cose sarebbero state più difficili, e per il momento i lati oscuri stanno superando gli aspetti positivi. È pur vero che a grandi livelli le due squadre sono ancora poco giudicabili: Trieste ha giocato pochissimo e deve ancora recuperare alcune partite prima di poter dire quale possa essere il suo reale destino nella stagione, dunque bisognerà aspettare perché su 11 gare ne sono state disputate appena sei. Discorso diverso per i brianzoli, che invece non sono mai riusciti a decollare: roster costruito con approssimazione e che, specialmente dopo l’esclusione di Roma dal campionato, dovrà fare uno sforzo doppio e magari triplo per confermare la categoria. Ora si tratta soltanto di stabilire quello che succederà tra poche ore sul parquet del PalaBancoDesio…

