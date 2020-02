Diretta Cantù Venezia/ Streaming video tv: la Reyer vuole rialzarsi (basket Serie A1)

Cantù Venezia, in diretta dal PalaBancoDesio, si gioca alle ore 17:00 di domenica 2 febbraio: la partita è valida per la 21^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. Sfida delicata soprattutto per la Reyer, che nel turno precedente ha perso nettamente contro la Virtus Bologna (in casa) e si ritrova settima in classifica, con il rischio di mancare i playoff. Sarebbe chiaramente un pesante tonfo per la squadra di Walter De Raffaele, che spera di avere una marcia in più con il grande colpo Andrew Goudelock; l’ex di Milano dovrebbe fare il suo esordio oggi e vedremo quale sarà il suo impatto sui campioni d’Italia. Anche la San Bernardo Cinelandia corre per un posto nelle prime otto del campionato: i brianzoli però hanno perso una partita sanguinosa sul parquet di Reggio Emilia e in questo momento devono recuperare due gare per tornare nella griglia della post season. Ci sarà tempo per recuperare da parte di entrambe, ma intanto vedremo come andranno le cose nella diretta di Cantù Venezia della quale, aspettando la palla a due, possiamo presentare i temi principali.

In Cantù Venezia vedremo quale sarà la reazione della Reyer alla sconfitta contro la capolista: i campioni d’Italia hanno avuto parecchie difficoltà nel corso del campionato ed è soprattutto in trasferta che devono ancora cambiare passo. Attualmente i playoff sarebbero garantiti, ma la concorrenza è davvero affollata e qualche altra partita sbagliata potrebbe davvero costare cara a Venezia, che adesso affronta questa partita al PalaBancoDesio con la paura di perdere un’altra volta. Cantù sicuramente può giocare a briglia maggiormente sciolta: la San Bernardo Cinelandia ha come obiettivo principale quello di salvarsi, entrare tra le prime otto sarebbe una sorta di surplus (per quanto ovviamente gradito) e in questo senso la stagione sta andando secondo i piani. Battere la squadra che ha lo scudetto sul petto potrebbe essere la molla definitiva per lanciare i ragazzi di Cesare Pancotto, che in questo campionato sono già riusciti a ottenere risultati di prestigio e ci proveranno anche oggi pomeriggio, spinti dal calore del pubblico di casa.



