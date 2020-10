Diretta Cantù Venezia/ Streaming video tv: sfida intrigante (Serie A basket)

DIRETTA CANTÙ VENEZIA: BRIANZOLI FAVORITI…

Cantù Venezia, diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Denis Quarta e Dario Morelli, si gioca alle ore 18.00 di oggi, domenica 18 ottobre 2020, per la quarta giornata della Serie A di basket 2020-2021. Si annuncia una partita intrigante al PalaBancoDesio, perché la diretta di Cantù Venezia metterà di fronte due squadre appaiate a quota 4 punti in classifica, anzi con la Acqua San Bernardo Cantù che appare forse stare meglio della Umana Reyer Venezia, pur sulla carta certamente più quotata rispetto ai lombardi. La scorsa giornata infatti ha portato a Cantù una vittoria sempre di grande prestigio, cioè il colpaccio a Varese in un derby leggendario, mentre Venezia ha perso in casa contro Pesaro, facendo sorgere qualche dubbio sullo status di rivale per l’Olimpia Milano della Umana Reyer, anche se il cammino stagionale è solamente agli inizi. Venezia dunque deve rilanciarsi dopo l’inatteso k.o., ma di fronte ci sarà Cantù che vuole invece volare sulle ali dell’entusiasmo nato dopo il derby.

DIRETTA CANTÙ VENEZIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Venezia non sarà disponibile, ma tutti gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming video su Eurosport Player, casa del basket ormai da anni e pure per questa stagione 2020-2021 del massimo campionato di Serie A di pallacanestro. Per gli altri, il punto di riferimento potrà essere il sito ufficiale della Lega con il tabellino live score oltre naturalmente ai riferimenti delle due società (siti e social).

DIRETTA CANTÙ VENEZIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Cantù Venezia, ecco che i brianzoli di coach Cesare Pancotto cercheranno di bissare la meravigliosa vittoria di domenica scorsa a Varese, firmata con uno straordinario ultimo quarto di Cantù. Il mattatore fu Thomas, autore di ben 21 punti complessivi, 12 rimbalzi e soprattutto di tre triple proprio nel momento del sorpasso della Acqua San Bernardo Cantù ai danni dei poco amati cugini di Varese, neutralizzando anche i 29 punti di un eterno Scola, che non ha potuto evitare la sconfitta della Openjobmetis. Cantù dunque corsara, mentre Venezia aveva perso in casa contro Pesaro: d’accordo che i marchigiani non sono più la cenerentola dello scorso campionato, ma per la Umana Reyer di coach Walter De Raffaele è stata una pesante battuta d’arresto, a maggior ragione perché si è trattato di una sconfitta di ben 18 punti. Percentuali pessime al tiro in attacco e 90 punti al passivo in difesa: Venezia dovrà fare decisamente meglio oggi…

