Diretta Cantù Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la nona giornata di basket Serie A1.

DIRETTA CANTÙ VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 77-89): GARA SENZA STORIE

Il secondo quarto, di fatto, inizia con il canestro da tre punti talizzato da Pajola. Anche in questo game è Bologna a dominare. Basta pensare che il team emiliano riesce ad avere un massimo di vantaggio anche di dieci punti. Cantù non recupera, anzi va all’intervallo con uno svantaggio di 12 punti: 35-47. Dopo la pausa, il canestro arriva con la schiacciata di Diof, ma Ballo risponde subito.

Anche ad inizio del terzo quarto, però, c’è sempre il dominio di Bologna. La Virtus, infatti, riesce a portare il risultato sul 42-57. La gara di questa sera, di fatto, sembra essere già finita, visto che gli emliani continuano ad esser edavanti senza mai mettere in pericolo l’esito finale. Il terzo quarto, infatti, finisce 56-70. L’ultimo quarto, invece, vede un segnalare di reazione di Cantù ,che va sul -12. Anzi, i lombardi riescono ad accorciare ancora ma Bologna è ormai troppo distante (72-82). A vincere questa gara, dunque, sono i campioni d’Italia in carica con il risultato finale di 77-89 (Agg.William Scuotto).

COME VEDERE LA DIRETTA CANTÙ VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO TV

Per seguire la diretta Cantù Virtus Bologna non avrete a disposizione una messa in onda in tv, dunque vi potrete affidare solo alla diretta streaming video tramite LBA Tv, in abbonamento.

DIRETTA CANTÙ VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 15-24): AVANTI GLI OSPITI

La gara tra Cantù e la Virtus Bologna inizia subito con una grandissima tripla di Alston. Il team emiliano, di fatto, inizia subito con un gran rtimo questa partita, visto che si porta subito sullo 0-5. Padroni di casa che rispondono con i due canestri fatti dalla lunetta da Ballo. Cantù segna ancora dalla lunetta, ma Sneed fa uno su due.

Lombardi che vanno a meno uno con il canestro da tre punti di Bortolani. Da segnale due stoppate consecutive di Basile e Alston. Il punteggio torna in parità sul 14-14, ma poi Morgan riporta subito di nuovo avanti Bologna con una tripla. Ospiti che, infatti, segnano una serie di canestri che gli consentono di chiudere il primo quarto con un vantaggio di tre possessi: 15-24 (Agg.William Scuotto).

DIRETTA CANTÙ VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Ci siamo con la diretta Cantù Virtus Bologna, l’abbiamo presentata come una sfida classica ma bisogna anche dire che nel secolo in corso l’ascesa dei brianzoli è coincisa di fatto con la fine del ciclo delle V nere, dunque non abbiamo avuto in realtà incroci per i grandi premi e possiamo ricordare che nel 2007, quando la Virtus Bologna era tornata in finale (persa contro la Siena che inaugurava il suo dominio), Cantù era arrivata ottava in regular season ed era stata spazzata via al primo turno playoff dalla Montepaschi, incassando 21,7 punti di scarto medio nella serie, tema comune a tutte le avversarie della Mens Sana.

Le sfide epiche allora sono più che altro meno recenti: nel 1980 abbiamo avuto una finale scudetto tra la Synudine arrivata seconda e la Gabetti quinta, ma capace di far fuori la capolista Milano in semifinale dopo aver battuto Rieti; la Virtus Bologna invece aveva eliminato Torino e Varese e, allenata Terry Driscoll e con in campo il leggendario Kresimir Cosic, vinse il titolo in due partite. Adesso chiaramente il contesto è diverso ma noi speriamo sempre che si possa tornare a questi tempi per quanto riguarda i brianzoli, tuttavia bisogna parlare di attualità e allora lasciamo spazio alla diretta Cantù Virtus Bologna! (agg. di Claudio Franceschini)

CANTÙ VIRTUS BOLOGNA: TORNA UNA GRANDE SFIDA!

Al PalaDesio torna una grande classica con la diretta Cantù Virtus Bologna, che va in scena alle ore 19:00 di domenica 23 novembre per la nona giornata di basket Serie A1 2025-2026: una partita che mancava da tempo, nella quale si incrociano di nuovo due società storiche della pallacanestro di casa nostra.

Certamente la situazione è ben diversa: Cantù è tornata nel massimo campionato dopo qualche anno, è già riuscita a raccogliere tre vittorie molto importanti per la salvezza ma domenica scorsa ha perso il derby a Varese, dunque un leggero passo indietro per una squadra che comunque in casa sta facendo parecchio bene.

La Virtus Bologna si è già presa il primo posto in classifica, tornando ad agganciare Brescia con l’ampio successo di Treviso; campione d’Italia in carica, la V nera naviga su certezze ben consolidate e anche in questa stagione è una delle grandi squadre da battere per arrivare a vincere lo scudetto.

Sarà allora molto interessante passare la parola alla diretta Cantù Virtus Bologna che potrebbe anche regalare qualche sorpresa, nel frattempo noi proviamo ad addentrarci ancor più nei temi caldi di questa partita che tra poco ci farà finalmente compagnia sul parquet del PalaDesio.

DIRETTA CANTÙ VIRTUS BOLOGNA: V NERA LANCIATA

La diretta Cantù Virtus Bologna metterà a confronto tra poco una squadra che, come già accennato, ha un ottimo passo in casa e l’altra che invece è perfetta in trasferta. L’Acqua San Bernardo al PalaDesio ha perso solo contro Trapani; per il resto ha battuto Reggio Emilia, Cremona e Udine vincendo tra l’altro tre partite molto importanti per la salvezza, peccato però che in trasferta le cose vadano molto peggio e infatti ci siano quattro sconfitte in altrettante gare, è chiaro dunque che per allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica bisogna confermare quantomeno il passo interno, e non sarà facile.

Per la Virtus Bologna il cammino fuori casa è stato perfetto: quatto partite e altrettante vittorie, e possiamo dire di più perché, senza quella clamorosa rimonta subita contro Cremona, la squadra di Dusko Ivanovic oggi avrebbe otto vittorie su otto e sarebbe prima in classifica in solitaria. Al netto di questo, ancora una volta bisogna registrare come la Virtus Bologna sia partita con il vento in poppa, e almeno fino a questo momento stia portando avanti in maniera del tutto positiva il doppio impegno con l’Eurolega; non resta che vedere se arriverà questa sera un’altra vittoria esterna, tra poco il campo fornirà il suo responso.