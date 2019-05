DIRETTA CAPO D’ORLANDO BERGAMO/ Streaming video e tv: Roderick atteso al riscatto

Avvicinandoci a Capo d’Orlando Bergamo, possiamo parlare anche di un protagonista atteso: la riscossa della BB14 può e deve ripartire da Terrence Roderick, che in gara-1 ha segnato 12 punti tirando 4/13 (0/4 dall’arco) con 5 rimbalzi e 10 assist. Una partita non entusiasmante, soprattutto se consideriamo le 7 palle perse: Roderick, guardia statunitense, ha giocato una regular season da 20,4 punti, 10,8 rimbalzi e 5,9 assist con il 55% da 2 e il 30% dall’arco. Cifre che ai playoff sono rimaste molto simili: 18,6 punti e 9,7 rimbalzi ma anche 6,3 assist, spicca però in negativo il fatto che le percentuali siano scese. Due anni fa a Ferrara, ma impegnato all’inizio del decennio con le maglie di Rimini, Cremona e Forlì, Roderick è il giocatore al quale coach Sandro Dell’Agnello chiede di prendere in mano la squadra: a livello di cifre il trentunenne di Philadelphia è in grado di rivaleggiare con Brandon Triche, ma dovrà anche essere bravo a far salire di colpi i compagni di squadra per provare così a girare il fattore campo di questa semifinale playoff. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE CAPO D’ORLANDO BERGAMO

Ricordiamo che la partita tra Capo d’Orlando e Bergamo non sarà visibile in diretta tv: gli appassionati potranno usufruire della diretta streaming video abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 sono visibili live on demand, naturalmente dietro il pagamento di un abbonamento che può essere annuale oppure mensile. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile seguire le informazioni utili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che ha anche i corrispettivi account ufficiali sui social network. In particolare consigliamo le pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

DIRETTA CAPO D’ORLANDO BERGAMO: CHE E’ SUCCESSO IN GARA 1

Prima di dare la parola al campo del Pala Fantozzi per gara 2 delle semifinali dei play off A2 tra Capo d’Orlando e Bergamo, è bene fare un passo indietro e andare a ricordare che è successo proprio in terra siciliana, solo pochi giorni fa in gara 1. Come abbiamo annunciato prima, è stata l’Orlandina a trionfare di fronte a pubblico amico e pure col risultato di 90-73. Un successo netto e ben meritato per i ragazzi di coach Sodini, tra i quali si è senza dubbio messo in mostra Triche, che ha messo a tabella ben 35 punti personali, 13 assist e anche 5 rimbalzi. Ricordando il match di due giorni fa, va detto che Capo d’orlando ha dominato davvero l’intero incontro, non trovando mai lo svantaggio a fine di ogni quarto: la fuga decisiva poi è arrivata solo al secondo quarto, vinto col parziale di 22-11 su Bergamo. La squadra di Dell’Agnello oggi dovrà davvero scendere in campo con un’altra mentalità se vuole sperare nella finale promozione.



