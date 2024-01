DIRETTA/ Capo Verde Egitto video streaming tv: un inedito storico stasera (Coppa d’Africa, 22 gennaio 2024)

DIRETTA CAPO VERDE EGITTO: I TESTA A TESTA

La diretta di Capo Verde Egitto scriverà oggi una piccola pagina di storia, perché queste due Nazionali non si erano mai affrontate prima del match che attendiamo per questa sera nel girone B di questa edizione della Coppa d’Africa. Di conseguenza ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per proporre un altro genere di testa a testa fra Capo Verde ed Egitto, mettendo a confronto i giocatori delle due rose convocate per il torneo continentale.

Naturalmente i dati economici sono tutti favorevoli ai giocatori dell’Egitto, il cui valore complessivo della rosa tocca quota 135,60 milioni di euro, il che significa che mediamente ogni calciatore dell’Egitto in questa Coppa d’Africa vale sul mercato 5,02 milioni di euro. Il confronto è a dir poco impressionante, perché per la Nazionale di Capo Verde il valore complessivo della rosa arriva ad appena 27,20 milioni di euro, a livello individuale parliamo di un valore medio di mercato pari a 1,05 milioni di euro. L’età media è invece di 28,4 anni per i giocatori di Capo Verde contro il dato di 29,5 anni in media per i calciatori egiziani. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CAPO VERDE EGITTO, STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Capo Verde Egitto sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

CAPO VERDE EGTTO: I FARAONI DEVONO VINCERE

La diretta Capo Verde Egitto, in programma lunedì 22 gennaio alle ore 21:00, racconta della terza giornata del Gruppo B di Coppa d’Africa. In pochi si aspettavano i capoverdiani in testa al girone prima dell’ultima partita della fase a gironi, figurarsi a punteggio pieno. Eppure Capo Verde ha vinto sia contro il Ghana che con Mozambico, siglando 5 reti e incassandone solamente una. Fin qui un cammino perfetto che è destinato a continuare.

L’Egitto ha avuto invece più di qualche problema, ma nonostante questo si trova al secondo posto in solitario. Il 2-2 col Mozambico acciuffato al 96′ su rigore di Salah prende ancora un po’ valore se si pesa adesso l’effettivo punto guadagnato. Nella seconda gara invece Salah si è dovuto fermare nel primo tempo per infortunio con l’Egitto che però non ha mollato e ha recuperato due volte, fissando il punteggio sul 2-2 e annullando la doppietta di Kudus.

CAPO VERDE EGITTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Capo Verde Egitto vedono la squadra a punteggio pieno schierarsi col 4-3-3. In porta Vozinha, difesa a quattro con Moreira, Costa, Lopes e Fernandes. A centrocampo spazio a Duarte, Pina e Monteiro con Rodrigues, Bebe e Benchimol in attacco.

Risposta egiziana con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali El Shenawy, retroguardia composta da Sharaf, Hegazy, Abdelmonem e Kamala chiudere il repoarto. Fathi e Elneny in mediana con Trezeguet, Ashour e Marmoush trequartisti alle spalle di Mohamed.

CAPO VERDE EGITTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Capo Verde Egitto danno per favorito il 2 a 1.53. Secondo bet365, l’1 fisso è dato a 6.50 mentre la X a 4.20.

L’Over 2.5 viene offerto a 2.20 contro l’1.65 dell’Under. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.50 e 1.50.











