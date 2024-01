Diretta/ Capo Verde Mozambico (risultato 1-0) streaming video tv: gol di Bebe! Coppa d’Africa 19 gennaio 2024

DIRETTA CAPO VERDE MOZAMBICO (RISULTATO 1-0): INTERVALLO

Capo Verde Mozambico 1-0: primo tempo abbastanza vivace per la diretta di questa partita per la Coppa d’Africa che ha avuto certamente in Bebe un grande protagonista. Infatti il giocatore di Capo Verde ha colpito la traversa su calcio di punizione al 24’ minuto e poi ha segnato il gol del vantaggio al 32’, ancora una volta con un piazzato da lunga distanza, che stavolta trafigge il portiere del Mozambico.

DIRETTA/ Senegal Camerun video streaming tv: c'è una grande storia (Coppa d'Africa, 19 gennaio 2024)

Dall’altra parte ecco un brivido al 40’ minuto, quando l’arbitro aveva concesso un calcio di rigore al Mozambico, che però poi è stato tolto in seguito a una verifica tramite Var. Sono infine arrivati ben sei minuti di recupero, dovuti a questo episodio e anche al cooling break, ma il punteggio non è cambiato: che cosa succederà nel secondo tempo della diretta di Capo Verde Mozambico? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024, CLASSIFICHE/ Si scende in campo! Diretta gol live score (oggi 19 gennaio)

CAPO VERDE MOZAMBICO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Capo Verde Mozambico sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

SI COMINCIA!

Stiamo finalmente per vivere la diretta di Capo Verde Mozambico, una partita che potrebbe consegnare agli Squali Blu la qualificazione agli ottavi di Coppa d’Africa 2024 ma potrebbe esaltare anche i Mamba, reduci dal bellissimo pareggio contro l’Egitto che per pochi secondi non è stato una vittoria. Il Mozambico ha una serie di partecipazioni a questa competizione, ma non lo si vedeva dal 2010: quarta e ultima volta prima di questa edizione, e torneo che si era concluso come le tre precedenti apparizioni, vale a dire con un’eliminazione al primo turno.

Diretta/ Egitto Ghana (risultato finale 2-2): quattro gol e un punto! (Coppa d'Africa, 18 gennaio 2024)

I Mamba erano stati sorteggiati nel girone ancora con l’Egitto, la Nigeria e il Benin: contro questa avversaria avevano rimontato da 0-2 prendendosi un pareggio nella prima giornata, ma poi erano arrivate due sconfitte contro le due corazzate. Anche adesso, 14 anni dopo, è arrivato un punto all’esordio ma contro i Faraoni: questo naturalmente fa ben sperare ma bisognerà fare bene contro Capo Verde, perché poi il girone si chiuderà con la partita contro il Ghana. Staremo a vedere: per il momento possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare siano i giocatori sul terreno di gioco, perché finalmente è tutto pronto e la diretta di Capo Verde Mozambico per la Coppa d’Africa 2024 può prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

TANTA ATTESA

La diretta Capo Verde Mozambico, in programma venerdì 19 gennaio alle ore 15:00, racconta della seconda giornata del Girone B di Coppa d’Africa. La Nazionale di Leitao Brito ha sorpreso tutti all’esordio nella competizione battendo 2-1 il Ghana con le reti di Monteiro e Garry Rodrigues. Tre punti arrivati contro pronostico, ma che sono stati accolti ben volentieri da Capo Verde.

Il Mozambico, impegnato con l’Egitto, ha strappato un prestigioso pareggio seppur con l’amaro in bocca. Infatti anche questo risultato non era previsto, dato che gli egiziani partivano nettamente favoriti, ma chi si mangia le mani per quel 2-2 è proprio il Mozambico dato che la rete del pareggio definitivo è arrivata al 96′ su rigore.

CAPO VERDE MOZAMBICO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Capo Verde Mozambico vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Vozinha, difesa a quattro con Moreira, Costa, Lopes e Joao Paulo. A centrocampo spazio a Duarte e Monteiro come mezzali e Lenini regista. In attacco Mendes, Bebe e Jovane della Salernitana.

Il Mozambico replica col 4-2-3-1. Tra i pali Ernan, quartetto arretrato composto da Macandza, Mexer, Dove e Mandava a chiudere il reparto. In cabina di regia il duo Guima-Amade mentre la batteria dei trequartisti è formata da Gildo, Domingues e Witi. Unica punta Ratifo.

CAPO VERDE MOZAMBICO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Capo Verde Mozambico danno favorita la squadra di casa a 2.15. Secondo bet365, il segno X del pareggio è offerto a 3.10 mentre il 2 fisso a 3.60.

L’Over 2.5 è molto alto dato che si aggira sui 2.60 contro l’1.48 dell’Under. Gol e No Gol invece sono rispettivamente quotati 2.20 e 1.62.











© RIPRODUZIONE RISERVATA