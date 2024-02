DIRETTA/ Capo Verde Sudafrica video streaming tv: precedenti equilibrati ma… (CAF, 3 febbraio 2024)

DIRETTA CAPO VERDE SUDAFRICA: TESTA A TESTA

La storia della diretta di Capo Verde Sudafrica ci racconta di cinque precedenti, che però sono abbastanza recenti: dal 2004 al 2017 il bilancio è anche in totale equilibrio e “simmetrico”, perché le prime due partite sono state vinte dal Sudafrica e le ultime due da Capo Verde, con in mezzo uno 0-0 che, nel gennaio 2013, rappresenta anche l’unica sfida andata in scena in Coppa d’Africa, naturalmente nella fase a gironi. Le altre partite sono invece state giocate per le qualificazioni ai Mondiali: nel primo caso quelli del 2006, nel secondo quelli del 2018. Il Sudafrica aveva vinto per l’appunto le sfide del 2004 e 2005: l’ultima, in trasferta, grazie ai gol di Benni McCarthy e Delron Buckley, per Capo Verde aveva accorciato Cafú.

I due successi di Capo Verde sono arrivati 12 anni più tardi, e anche in questo caso, così da conservare la simmetria di cui sopra, per 2-1 con prima vittoria interna e seconda esterna: al Moses Mabhida Stadion di Durban gli Squali Blu erano passati nel secondo tempo, con una doppietta di Garry Rodrigues in quindici minuti cui aveva solo parzialmente risposto, e quando mancava un solo minuto al 90’, Andile Jali. Dunque ora vedremo come andrà a finire questo intrigante quarto di finale in Coppa d’Africa 2024 che, vada come vada, ci presenterà una semifinalista a sorpresa. (agg. di Claudio Franceschini)

CAPO VERDE SUDAFRICA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Capo Verde Sudafrica sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

LA PRESENTAZIONE

Capo Verde Sudafrica, in diretta sabato 3 febbraio 2024 alle ore 21.00 presso lo Stade de Yamoussoukro, sarà una sfida valida per i quarti di finale della Coppa d’Africa. Capo Verde e Sudafrica si trovano inaspettatamente a contendersi un posto nelle semifinali e la piccola rappresentativa capoverdiana sogna ad occhi aperti, rimanendo ancora imbattuta nel torneo. La squadra di Bubista ha conquistato la vetta del Gruppo B con 7 punti (+4 sull’Egitto), grazie alle vittorie contro Ghana e Mozambico, e al pareggio con gli egiziani. Agli ottavi, un gol di Ryan Mendes, esterno che milita nel Karagumruk in Turchia, è stato sufficiente per superare una tenace Mauritania (1-0). Capo Verde vanta numeri offensivi significativi, avendo segnato almeno due gol in tutte le partite della fase a gironi, tranne nell’ultimo match.

Anche i Bafana Bafana hanno sorpreso tutti, raggiungendo i quarti di finale della Coppa d’Africa per la prima volta dal 2000. Dopo un inizio con una sconfitta (2-0 contro il Mali), il Sudafrica ha ottenuto la possibilità di avanzare tra le prime quattro. La squadra guidata dal tecnico belga Hugo Broos ha compiuto l’impresa negli ottavi eliminando il Marocco, semifinalista dell’ultima edizione dei Mondiali, con un netto 2-0 grazie alle reti di Makgopa e Mokoena. Tau e compagni hanno brillato soprattutto in difesa, mantenendo la porta inviolata in tre delle ultime tre partite.

PROBABILI FORMAZIONI CAPO VERDE SUDAFRICA

Le probabili formazioni della diretta Capo Verde Sudafrica, match che andrà in scena allo Stade de Yamoussoukro. Per Capo Verde, Bubista schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vozhina; Semedo, Costa, Lopes, Joao Paulo; Duarte, Lenini, Monteiro; Mendes, Bebé, Jovane Cabral. Risponderà il Sudafrica allenato da Hugo Broos con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Williams; Modiba, Mvala, Kekana, Mudau; Sithole, Mokoena; Morena, Zwane, Tau; Makgopa.

CAPO VERDE SUDAFRICA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Capo Verde Sudafrica, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa d’Africa. La vittoria di Capo Verde con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo del Sudafrica, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.

