Diretta Carpi Alessandria/ Streaming video tv: primo turno playoff nazionali Serie C

Carpi Alessandria sarà diretta dal signor Francesco Meraviglia, ed è in programma alle ore 20:30 di giovedì 9 luglio: presso lo stadio Sandro Cabassi va in scena la partita valida per il primo turno nazionale dei playoff di Serie C 2019-2020. Non ci sono più distinzioni legate ai gironi: tutte possono affrontarsi con tutte ma il regime è ancora quello delle teste di serie, che possono giocare in casa. Dunque un grande vantaggio per gli emiliani, che fanno oggi il loro esordio nei playoff: terzi nel girone B, possono anche permettersi di pareggiare visto che, come nei turni precedenti, non sono previsti tempi supplementari o calci di rigore ma, in caso di parità, farà fede la classifica di stagione regolare. Tuttavia l’Alessandria gode del fatto di aver già ripreso dopo il lockdown: domenica i grigi hanno vinto una partita complessa contro il Siena e così possono procedere nella loro corsa. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Carpi Alessandria; aspettandone il calcio d’inizio possiamo fare una rapida valutazione delle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carpi Alessandria non sarà trasmessa sui nostri canali: già da qualche anno infatti la Serie C (campionato e Coppa Italia) è esclusiva (ad eccezione dell’anticipo) della piattaforma Eleven Sports, e dunque solo i suoi clienti avranno accesso a questa partita dei playoff che potranno seguire con il consueto utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video, sfruttando un eventuale abbonamento stagionale oppure acquistando di volta in volta il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI ALESSANDRIA

Per Carpi Alessandria Giancarlo Riolfo pensa al rombo di centrocampo: Lamine Fofana può fare il vertice basso con Maurizi o Jelenic davanti a lui, nel reparto offensivo invece dovrebbero trovare spazio Cianci e Biasci. A completare la mediana sarebbero Sarici, doppietta nell’ultima partita giocata, e Hraiech; difesa con Sabotic e Ligi a protezione del portiere Nobile, mentre capitan Pezzi e Sarzi Puttini sarebbero i due terzini. I grigi di Angelo Gregucci dovrebbero essere quasi gli stessi di domenica: spazio allora a Valentini tra i pali con Prestia, Cosenza e Gonnelli da centrali difensivi di una line a tre, Eleuteri e Celia saranno invece gli esterni che dovranno dare supporto al reparto arretrato ma anche al centrocampo, dove Gazzi può tornare titolare al posto di Suljic o Casalini, conferma per Chiarello mentre davanti Arrighini può essere affiancato da Eusepi o Sartore, entrambi con possibilità di scalzare Martignago.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Carpi Alessandria abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker i biancorossi sono favoriti, perché il segno 1 per la loro vittoria vale 2,10 volte la puntata e il segno X per il pareggio, che appunto li qualificherebbe comunque, è ipotesi da 3,15 volte la somma puntata. Il successo esterno dei grigi vi consentirebbe invece di guadagnare una cifra che ammonta a 3,50 volte l’importo della giocata.



