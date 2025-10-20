Diretta Carpi Ascoli streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la decima giornata di Serie C.

DIRETTA CARPI ASCOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Carpi Ascoli? Facciamo il punto sulle statistiche in maniera tale da capire chi tra queste due squadre riuscirà a portare a casa i tre punti che servirebbero per motivi diversi ad entrambe le squadre. Il Carpi è una delle squadre più verticali del girone: solo 45% di possesso medio, ma 1,7 xG e il 51% dei gol nati da lanci lunghi o seconde palle. Le azioni pericolose arrivano soprattutto dal lato sinistro (63%) e si sviluppano in media in 11,4 secondi. L’Ascoli predilige invece il fraseggio corto (57% di possesso) e crea più in zona centrale: 1,8 xG, 1,6 xA e 84% di precisione nei passaggi nel terzo offensivo.

Sul piano disciplinare, più nervosismo per i marchigiani (3,3 ammonizioni di media), mentre il Carpi è più “fisico” ma ordinato (15 falli a gara, solo 2 gialli). Entrambe segnano soprattutto nella ripresa: il 67% dei gol totali dopo l’intervallo, segno di una gestione d’intensità progressiva. Attenzione dunque, ci sarà da divertirsi, ora via al commento live della diretta di Carpi Ascoli, il fischio di inizio si avvicina, via! (agg. Gianmarco Mannara)

CARPI ASCOLI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Con la diretta Carpi Ascoli saremo su Sky Sport con i suoi canali riservati agli abbonati, anche la diretta streaming video sulla piattaforma Now Tv sarà solo per i clienti.

CARPI ASCOLI: AL CABASSI C’É UN BIG MATCH!

Ci approcciamo alla diretta Carpi Ascoli con grande trepidazione, perché questa partita di lunedì 20 ottobre, alle ore 20:30 e valida per la decima giornata nel girone B di Serie C 2025-2026, promette grande spettacolo visto che si incrociano due squadre di alta classifica, terza e quarta sia pure con margine in graduatoria.

L’Ascoli, che insegue ancora Arezzo e Ravenna, sta facendo il vuoto con queste due: i marchigiani arrivano da sei vittorie consecutive, hanno il miglior attacco e la miglior difesa della Serie C e per quanto riguarda le reti subite ne troviamo solo una, tra l’altro in pieno recupero, contro il Bra già demolito con quattro reti.

Stiamo parlando di una corazzata, che però oggi potrebbe trovare pane per i suoi denti: vero che le ultime due vittorie del Carpi sono arrivate contro Perugia e Bra, non esattamente due grandi avversarie, ma in precedenza gli emiliani avevano vinto a San Benedetto e comunque stanno facendo davvero molto bene.

Che quindi stasera possa arrivare la prima sconfitta stagionale per i bianconeri? Magari sarà così ma questa squadra è comunque concretamente in corsa per la promozione diretta, e anzi questa sera nella diretta Carpi Ascoli potrebbe mettere un altro bel mattoncino sulla costruzione della sua grande stagione.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CARPI ASCOLI

Studiando le scelte per la diretta Carpi Ascoli, vediamo subito che Stefano Cassai ha Rossini squalificato: con Panelli e Zagnoni sarà titolare Lombardi, peraltro in gol dalla panchina contro il Bra, e questi tre formano la difesa davanti a Sorzi. In mezzo agiscono Rosetti e Figoli, con Verza e Cecotti che dovrebbero dare una mano partendo dalle corsie laterali; il modulo del Carpi è un 3-4-2-1 e allora sulla trequarti stazionano Cortesi e Riccardo Forte, in vantaggio su Casarini, mentre come prima punta Abdoulaye Sall dovrebbe nuovamente avere la meglio su Stanzani, anche se non è certo.

Consueto 4-2-3-1 per Francesco Tomei, presumibilmente anche con gli stessi effettivi: Simone Corazza ha trovato il gol ma è destinato a partire ancora dalla panchina per fare spazio a Gori, che alle sue spalle avrà a sinistra un D’Uffizi cannoniere a quota 6 reti, poi Rizzo Pinna al centro e Silipo a destra, i due saranno protetti da un tandem in mediana con Damiani e Milanese (lui pure in gol domenica scorsa) e poi da una difesa nella quale Curado e Nicoletti (o Nicholas Rizzo) fanno i centrali a protezione del portiere Samuele Vitale, con Alagna e Pagliai che invece corrono sulle fasce.

CARPI ASCOLI: PRONOSTICO E QUOTE

Eccoci anche al pronostico sulla diretta Carpi Ascoli, con le quote proposte dalla Snai che indicano negli ospiti i favoriti, anche con margine visto che il segno 2 per la loro vittoria porta in dote una vincita corrispondente a 1,75 volte la posta in palio contro la quota da 4,40 volte la giocata che è posta sul segno 1 per il successo degli emiliani. Infine anche il segno X che va a regolare il pareggio, e che ha un valore che ammonta a 3,25 la somma che avrete pensato di mettere sul piatto.