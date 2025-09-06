Diretta Carpi Campobasso streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 6 settembre 2025

DIRETTA CARPI CAMPOBASSO: PER CONTINUARE A FARE BENE

Gli inizi sono stati positivi per entrambe, la diretta Carpi Campobasso oggi pomeriggio, alle ore 17.30 di sabato 6 settembre 2025 dallo stadio Sandro Cabassi della città emiliana dovrà quindi darci qualche risposta in più sui padroni di casa e i loro ospiti molisani nella terza giornata del girone B di Serie C.

Il Carpi è ancora imbattuto, aveva infatti iniziato pareggiando in casa contro la Juventus Next Gen per poi andare a vincere 0-1 sul campo della Pianese domenica scorsa. In classifica quindi per gli emiliani ci sono già 4 punti, naturalmente non è il caso di fare calcoli ma certamente c’è l’intenzione di far proseguire un inizio positivo.

Dall’altra parte il Campobasso aveva cominciato perdendo per 3-2 a Ravenna, ma poi la seconda giornata ha portato un sorriso anche al club molisano, grazie alla vittoria casalinga per 2-1 contro una rivale quotata come la Torres, un successo che ai molisani ha portato i primi 3 punti in classifica ma anche più fiducia.

Insomma, entrambe le squadre arrivano da una vittoria e quindi sono in un momento positivo, ma lo scontro di oggi pomeriggio nella diretta Carpi Campobasso ci dirà se qualcuno potrebbe iniziare a puntare alle posizioni di vertice in classifica, oppure se per il momento è meglio non fare troppi calcoli…

CARPI CAMPOBASSO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Carpi Campobasso in tv, essendo una partita del campionato di Serie C, sarà garantita agli abbonati sui canali di Sky Sport, oppure in diretta streaming video tramite Sky Go e Now Tv, sempre per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI CAMPOBASSO

Stefano Cassani nelle probabili formazioni della diretta Carpi Campobasso potrebbe sostanzialmente confermare l’undici vittorioso nella scorsa giornata, un modulo 3-4-2-1 che aveva visto titolari Rossini, Lombardi e Zagnoni nella difesa a tre davanti al portiere Sorzi. A centrocampo per gli emiliani Cecotti, Rosetti, Amayah e Rigo da destra a sinistramente in attacco il Carpi aveva schierato Cortesi e Forte sulla trequarti, alle spalle di Gerbi.

Anche il Campobasso di mister Luciano Zauri è reduce da un successo, che aveva visto i molisani schierati secondo il modulo 4-3-3. In porta Tantalocchi; la retroguardia a quattro formata da Parisi, Papini, Lancini e Celesia; a centrocampo il terzetto composto da Gala, Brunet e Di Livio; infine, il tridente d’attacco con Bifulco, Padula e Leonetti per il Campobasso.

CARPI CAMPOBASSO, LE QUOTE DEI BOOKMAKERS

I padroni di casa potranno contare sul fattore campo per la diretta Carpi Campobasso e le quote dei bookmakers sembrano risentire anche di questo aspetto. I biancorossi vengono appunto dati come favoriti alla vigilia per esempio da Betsson che fissa l’1 a 2,40 mentre paga il segno 2 a 3,10. Chi volesse puntare invece sul pareggio potrebbe scegliere di affidarsi al 2.90 del segno x.