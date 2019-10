Diretta Carpi Carrarese/ Streaming video e tv: match di lusso (Coppa Italia Serie C)

Carpi Carrarese sarà diretta dal signor Mattia Caldera e si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 9 ottobre, presso lo stadio Sandro Cabassi: siamo in campo per il primo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia Serie C 2019-2020. Di fatto, parliamo di un turno intermedio che dovrà ridurre le squadre da 40 a 32, per formare così il tabellone dei sedicesimi di finale; la partita viene disputata in gara secca sulla distanza dei 90 minuti, con tempi supplementari ed eventuali rigori in caso di parità. Il Carpi sembra aver ripreso la marcia nel girone B del campionato, e con la vittoria sulla Feralpisalò ha tenuto il passo delle prime anche se il gruppo è molto competitivo; nel girone A invece la Carrarese ha perso una bella occasione pareggiando in casa del Gozzano, e rischia ancora una volta di rimanere invischiata nei playoff dovendo partire dai primi turni. Adesso però stiamo a vedere in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco del Cabassi, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

La diretta tv di Carpi Carrarese non sarà disponibile, ma anche le partite di Coppa Italia Serie C sono un’esclusiva della piattaforma Eleven Sports: è possibile abbonarsi al servizio con un contratto stagionale oppure di volta in volta acquistare il singolo evento – ad un prezzo che viene precedentemente fissato, salvo eccezioni – e poi si potrà seguire la partita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Possibile turnover per i due allenatori in Carpi Carrarese: Giancarlo Riolfo dovrebbe far riposare Vano e Jelenic mandando sul terreno di gioco Biasci e Carletti come attaccanti, alle loro spalle Maurizi è in ballottaggio con Saric per il ruolo di trequartista mentre a centrocampo Lamine Fofana e Grieco potrebbero essere impiegati sulle mezzali, per supportare il regista Pezzi. Boccaccini per uno tra Sabotic e Ligi al centro della difesa, Clemente a destra e Lomolino a sinistra mentre il portiere dovrebbe essere Andrea Rossini. Nella Carrarese potrebbe rivedersi Pasciuti, che è squalificato per la prossima di campionato; a fargli compagnia come esterni potrebbero esserci Manneh e Calderini, mentre Maccarone si candida come centravanti. Nel reparto mediano Cardoselli e Agyei possono dare riposo a Damiani e Cardoselli; Murolo e Rizzo possibili difensori centrali a protezione di Pulidori, Mezzoni e Ciancio invece dovrebbero avere la conferma a destra a meno che Silvio Baldini non decida per qualche esperimento.



