Diretta Carpi Casarano/ Streaming video tv: sfida incerta di Coppa Italia

Carpi Casarano, in diretta dallo stadio Sandro Cabassi della città emiliana alle ore 16.00 di questo pomeriggio, mercoledì 23 settembre 2020, è una partita in programma per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia 2020-2021, che inizia questa settimana. La diretta di Carpi Casarano attira il nostro interesse perché si tratterà di un incontro fra due realtà molto diverse, sia dal punto di vista strettamente geografico – i padroni di casa emiliani del Carpi contro gli ospiti pugliesi del Casarano non è di certo una sfida abituale – sia perché il Carpi milita in Serie C e nel recente passato è arrivato fino alla gloria della Serie A, mentre il Casarano è una delle nove formazioni di Serie D che sono state selezionate per partecipare alla Coppa Italia maggiore. Un impegno che per i pugliesi avrà certamente un fascino speciale, anche se è altrettanto chiaro che sia il Carpi a partire con il favore del pronostico, non soltanto per il fattore campo. Possiamo inoltre ricordare che questa partita Carpi Casarano sarà una sfida secca come tutte quelle del primo turno di Coppa Italia, di conseguenza in caso di pareggio si dovrà procedere con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore per decidere la squadra che si qualificherà per il turno successivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE CARPI CASARANO

Come per tutte le partite di questo primo turno della Coppa Italia, dobbiamo segnalare che la diretta tv di Carpi Casarano non sarà disponibile e lo stesso discorso vale anche per la diretta streaming video. Di conseguenza possiamo rimandare solo ai siti Internet e profili social ufficiali delle due formazioni per le info in tempo reale sul match.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI CASARANO

Presentando anche le probabili formazioni di Carpi Casarano, possiamo considerare questo incontro come una prova generale verso l’ormai imminente inizio dei rispettivi campionati, cioè il girone B della Serie C per quanto riguarda il Carpi ed invece la Serie D per la compagine pugliese. Sia il Carpi sia il Casarano sono evidentemente alla prima partita ufficiale della nuova stagione, la sessione di calciomercato è ancora aperta e le rose non sono quindi definitive, l’inizio dei campionati – sia pure ormai imminente – decisamente in ritardo: le incognite sono tante e una partita ufficiale dunque sarà un riferimento prezioso per i due allenatori, anche se per il Carpi l’impegno in teoria non dovrebbe essere fra i più gravosi, mentre il Casarano naturalmente non avrebbe potuto chiedere un test migliore, contro una formazione di categoria superiore, in vista dell’inizio del campionato di Serie D 2020-2021.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Carpi Casarano grazie alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. Non stupisce osservare che il segno 1 per la vittoria del Carpi è considerato favorito e quotato a 1,22, si sale poi a 5,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a ben 11 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria del Casarano.



