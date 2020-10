Diretta/ Carpi Cesena (Serie C) streaming video tv: derby dell’Emilia-Romagna

DIRETTA CARPI CESENA: SFIDA AD ALTA TENSIONE

La diretta Carpi Cesena, sabato 24 ottobre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Cabassi di Carpi, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Derby dell’Emilia Romagna con i padroni di casa che non sono riusciti finora a trovare continuità. Il Carpi dopo il poker rifilato all’Arezzo sembrava aver rialzato la testa, invece nel turno infrasettimanale è caduto ancora, perdendo 3-0 in casa della capolista del raggruppamento, il Sudtirol. Risultato pesante con i biancorossi già alla seconda sconfitta in campionato, scivolati ora a -4 dalla vetta. Di fronte ci sarà un Cesena che ha gli stessi punti della squadra di Pochesci, ma che arriva all’appuntamento sull’onda dell’entusiasmo, dopo due vittorie consecutive: la prima in casa del Gubbio, poi mercoledì scorso i bianconeri hanno calato il tris contro il Fano, con gol realizzati tutti nel corso della prima frazione di gioco grazie alle reti di Ciofi e Bortolussi, quest’ultimo autore di una doppietta. Un momento positivo che il Cesena proverà a sfruttare, con una vittoria a Carpi che sarebbe un importante esame di maturità superato per puntare all’alta classifica.

DIRETTA CARPI CESENA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Carpi Cesena, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI CESENA

Le probabili formazioni di Carpi Cesena, sfida che andrà in scena presso lo stadio Cabassi di Carpi. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Sandro Pochesci con un 3-5-2: Rossini; Gozzi, Varoli, Sabotic; Bayeye, Fofana, Ghion, Venturi, Bellini; Carletti, Biasci. Gli ospiti guidati in panchina da William Viali schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Nardi, Longo, Ciofi, Gonnelli, Favale; Petermann, Steffè, Collocolo; Bortolussi, Nanni, Russini.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Carpi Cesena secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa biancorossi partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2,05, mentre poi si sale già a quota 3,20 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,85 volte la posta in palio in caso di successo dei romagnoli per chi avrà puntato sul segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA