Diretta/ Carpi Fano (Serie C) streaming video tv: esame di maturità per gli emiliani

DIRETTA CARPI FANO: PARTITA EQUILIBRATA!

Carpi Fano, diretta dal signor Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto, sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie C nel girone A, in programma mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 18.30 presso lo stadio Cabassi. Emiliani già all’esame di maturità dopo un avvio di campionato che ha ravvivato le ambizioni della compagine biancorossa. Dopo la bruciante sconfitta in Coppa Italia contro il Casarano, infatti, il Carpi ha iniziato il suo cammino nel girone B con due vittorie consecutive, battendo la Sambenedettese in casa e poi il Mantova in trasferta. La squadra di Pochesci si presenta dunque a punteggio pieno contro un Fano che dalla sua ha opposto una reazione gagliarda al calendario difficile in avvio. Prima pari sul campo del Perugia, poi Padova bloccato sull’1-1 allo stadio Mancini. Dopo diverse stagioni passate a rincorrere la salvezza, i marchigiani proveranno a vivere un’annata più tranquilla e superare indenni questo trittico di big potrebbe sicuramente contribuire a dare fiducia.

DIRETTA CARPI FANO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Carpi Fano, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI FANO

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Carpi e Fano. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Sandro Pochesci con un 3-4-1-2: Rossini, Venturi, Sabotic, Varoli; Danovaro, Bellini, Fofana, Lomolino; Maurizi; Carletti, Giovannini. Gli ospiti guidati in panchina da Marco Alessandini affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Meli; Cargnelutti, Di Sabatino, Bruno, De Vito; Parlati, Amadio, Marino; Said; Barbuti, Ferrara.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Carpi Fano grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 1,85, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,30, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 4,25 la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA