Diretta Carpi Fano/ Streaming video tv: quote, emiliani favoriti (Serie C)

Carpi Fano, che sarà diretta dal signor Davide Di Marco, si gioca alle ore 17:30 di domenica 20 ottobre presso lo stadio Sandro Cabassi. Valida per la decima giornata nel girone B del campionato di Serie C 2019-2020, mette a confronto due squadre che hanno classifica e obiettivi diversi ma che stanno facendo bene. Il Carpi è partito in questa stagione con il chiaro intento di riprendersi immediatamente la cadetteria, e sembra poter confermare questo traguardo; ci sono squadre che sono più avanti ma la condizione dei biancorossi è buona e nell’ultimo turno è arrivata una convincente vittoria sul campo del Gubbio, utile per non perdere troppo terreno. Il Fano l’anno scorso ha lottato fino all’ultimo per salvarsi, ed è tornato in Serie C solo attraverso un ripescaggio; anche in questa stagione l’obiettivo rimane quello di confermare la categoria, ma intanto i marchigiani stanno facendo meglio delle attese e nell’ultimo turno hanno centrato un pareggio interno contro il Rimini. Vediamo allora quello che succederà nella diretta di Carpi Fano; intanto facciamo un excursus su quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre la diretta tv di Carpi Fano non sarà trasmessa, ma tutti gli appassionati del campionato di Serie C si potranno rivolgere al portale Eleven Sports: un’altra stagione che la piattaforma dedica all’intera programmazione della terza divisione, dunque abbonandosi al servizio – oppure acquistando di volta in volta il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato – si potrà seguire questa partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI FANO

Per Carpi Fano Giancarlo Riolfo potrebbe operare qualche cambio: Biasci potrebbe prendere il posto di Jelenic e affiancare Vano in attacco, mentre a centrocampo Simonetti e Carta affiancheranno Lamine Fofana che può giocare al posto di Pezzi. Saric e Maurizi si giocano la maglia da trequartista; in difesa possibile vedere Boccaccini al fianco di Ligi con Eros Pellegrini e Lomolino sulle corsie laterali, in porta andrà invece Nobile. Il Fano si affida al solito 4-3-3: in porta Viscovo, davanti a lui Di Sabatino e Gatti con Tofanari e De Vito che agiscono sugli esterni. Probabilmente sarà invariato anche il centrocampo, nel quale Sapone fungerà da playmaker con il supporto delle mezzali Carpani e Parlati; nel tridente invece si candidano Davide Di Francesco e Kanis, che dovranno eventualmente vincere la concorrenza di Sarli e Baldini così da affiancare la prima punta Barbuti.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Carpi Fano indicano un vantaggio netto da parte della squadra di casa: vale infatti 1,65 volte la somma messa sul piatto il segno 1, che identifica il successo emiliano, contro il 5,25 che è invece il valore posto sul segno 2 da giocare per la vittoria esterna. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,45 volte quello che avrete deciso di puntare con questo bookmaker.



