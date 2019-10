Diretta Carpi FeralpiSalò/ Streaming video tv: emiliani favoriti (Serie C)

Carpi FeralpiSalò, diretta dall’arbitro Marco Acanfora della sezione Aia di Castellammare di Stabia, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 7 ottobre 2019, per l’ottava giornata del girone B di Serie C. Il Carpi, dopo una convincente striscia positiva iniziale di cinque gare (tre vittorie e due pareggi), è incappato in due trasferte difficili con sconfitte prima a Reggio Emilia e poi anche a Piacenza, che ne hanno fermato la scalata alle posizioni nobili della classifica. Gli ospiti attendono invece il successo da tre turni, settimana scorsa hanno pareggiato a Gubbio ma vincendo Carpi FeralpiSalò scavalcherebbero proprio gli emiliani in graduatoria, per raggiungere posizioni da playoff.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carpi FeralpiSalò non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI FERALPISALO’

Andiamo adesso a vedere che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni di Carpi FeralpiSalò. Mister Giancarlo Riolfo conferma il classico 4-3-1-2 per i padroni di casa, con Saric ad ispirare le due punte Biasci ed il bomber Michele Vano (già cinque reti in questo campionato). Bisogna assolutamente tornare al successo, quindi i tifosi si aspettano i biancorossi all’assalto fin dal primo minuto di gioco. La FeralpiSalò di Stefano Sottili invece è attesa in campo nel solito 4-2-3-1. Da tenere d’occhio, tra le fila dei lombardi, il centrocampista Fabio Scarsella che ha già realizzato ben tre gol in questo torneo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte per il pronostico circa Carpi FeralpiSalò. Le agenzie di scommesse vedono il Carpi abbastanza favorito: per la Snai l’affermazione dei biancorossi (segno 1) vale 2,05, il pareggio (segno X) 3,05 e la vittoria esterna (segno 2) 3,70. Per Eurobet le quote sono invece 2,05 per la vittoria interna, 3,10 per la divisione della posta ed infine 3,70 per il successo esterno della FeralpiSalò.



