Diretta Carpi Fermana/ Streaming video tv: marchigiani in difficoltà (Serie C)

Carpi Fermana verrà diretta dal signor Alberto Ruben Arena, e si gioca alle ore 17:30 di domenica 17 novembre: siamo nella quindicesima giornata del girone B della Serie C 2019-2020. I biancorossi puntano con decisione alla promozione diretta e, anche se hanno perso qualche punto lungo la strada, sono riusciti a rimanere a contatto con le prime posizioni. Importante la vittoria di misura sul campo dell’Arzignano, adesso arriva un appuntamento contro una Fermana che negli ultimi anni si era proposta come squadra solida e capace di raggiungere i playoff senza particolari problemi, ma che in questa stagione ha avuto parecchie frenate e non vince da tre partite con le quali è peggiorata la classifica. Va riscattato il ko interno contro la Virtus Verona, ma forse il Cabassi non è lo stadio giusto per provarci; ad ogni modo staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Carpi Fermana, aspettando il calcio d’inizio possiamo anche valutare quali siano le scelte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carpi Fermana non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma tutti gli appassionati della Serie C potranno seguire questa partita attraverso il portale Eleven Sports, che fornisce l’intera gamma della stagione di terza divisione in diretta streaming video – dunque mediante l’utilizzo di PC, tablet e smartphone – a tutti i suoi abbonati oppure a chi volesse di volta in volta acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI FERMANA

Solito 4-3-1-2 per Giancarlo Riolfo in Carpi Fermana: Jelenic supporta Vano e Biasci che rappresentano la coppia offensiva (già 7 reti per il numero 19), a centrocampo invece capitan Pezzi dovrebbe essere il playmaker schierato in posizione centrale con due mezzali come Saric e Hraiech che agiranno ai suoi lati, provando ovviamente a rendersi pericolosi nell’area avversaria. Possibile avvicendamento in difesa, con Sarzi Puttini che potrebbe sostituire Lomolino a sinistra; dall’altra parte giocherà Rossoni, Sabotic e Ligi agiranno a protezione del portiere Nobile. Mauro Antonioli potrebbe cambiare qualcosa nel 4-4-2 con cui gioca la Fermana: la difesa dovrebbe rimanere la stessa con Bellini, Comotto, Scrosta e Iotti schierati in linea davanti al portiere Palombo, a centrocampo invece cerca uno spazio Isacco che si prepara eventualmente a prendere il posto di Persia, giocando come partner di Urbinati. Bacio Terracino e D’Angelo (insidiato da Sperotto) sono favoriti per iniziare la partita sugli esterni, davanti si candida Rolfini che potrebbe spuntarla su Cognigni – attenzione anche a Molinari – con Maistrello confermato.

QUOTE E PRONOSTICO

Carpi Fermana vede partire favorita la squadra di casa: l’agenzia di scommesse Snai ha sancito per il segno 1 un valore di 1,50 volte la somma messa sul piatto, mentre per il successo esterno dei marchigiani dovrete scommettere sul segno 2 e andreste a guadagnare un valore corrispondente a 5,50 volte quello che avrete investito. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita pari a 4,00 volte la vostra puntata.



