DIRETTA CARPI GUBBIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso alla diretta di Carpi Gubbio da un punto di vista statistico, nel mentre aspettiamo che l’arbitro fischi l’inizio di questo match e dia cosi il via al commento live. Come di consueto cercheremo di capire i vari trend che le due compagini portano sul rettangolo verde ogni giornata, e grazie ad essi potremmo anche sbilanciarci verso una delle due squadre come la favorita finale per questo match. Iniziamo dai padroni di casa, squadra propositiva con 350 passaggi portati a casa nel corso dei novanta minuti con una percentuale di realizzazione dell’85%, quasi cinque punti percentuali in più rispetto alla prima parte di stagione e questo si traduce anche in una media gol più alta a 1,5 rispetto a quella di inizio campionato.

Il Gubbio invece si posiziona basso a 22 metri dalla porta e lascia il pallino del gioco agli avversari per partite in contropiede come mostra il dato sui 34 cross progressivi tentati per partita. Basterà questo per portare a casa punti preziosi per la classifica? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Carpi Gubbio, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il commento live del match! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Carpi Gubbio streaming video e tv, dove vederla in streaming video

Per seguire la diretta Carpi Gubbio delle 17.30 i tifosi si potranno quindi sintonizzare sui canali Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 253), o collegarsi alle piattaforme di streaming video su SkyGo o NowTv.

I padroni di casa cercano il sorpasso

La diretta Carpi Gubbio mette in scena la sfida tra due squadre che hanno avuto alti e bassi durante la stagione ma che ora sono salde alle loro posizioni al ridosso o appena dentro i playoff, gli emiliani sono dodicesimi con 40 punti ad uno solo di distanza dai playoff che vogliono raggiungere a tutti i costi, arrivano alla partita dopo la sconfitta 2-1 in casa del Campobasso.

Gli umbri invece sono già dentro ai playoff promozione di fine anno con l’ultimo posto disponibile, sono infatti al decimo posto con 41 punti e vogliono rimanerci, si presentano alla sfida dopo la sconfitta 0-2 con l’Entella.

Carpi Gubbio, probabili formazioni

Per la partita dello Stadio Sandro Cabassi gli emiliani dovrebbero essere schierati da mister Cristian Serpini con il 4-3-1-2 con Sorzi in porta, Verza e Cecotti gli esterni bassi con Panelli e Zagnoni difensori centrali a completare il reparto, Figoli, Casarini e Mandelli in mezzo al campo, Puletto trequartista alle spalle di Cortesi e Gerbi.

Gli umbri risponderanno con il 4-3-3 del tecnico Gaetano Fontana con Venturi tra i pali, Zallu, Rocchi, Stramaccioni e Corsinelli in difesa, Faggi, Rosaia e Iaccarino i tre centrocampisti, tridente composto da Spina e D’Ursi come esterni offensivi e Tommasini punta centrale.

Scommesse Carpi Gubbio, quote e pronostico finale

La diretta Carpi Gubbio dovrebbe essere una partita equilibrata che fino all’ultimo sarà difficile da prevedere, si scontrano infatti due squadre bene allenate e che hanno bisogno di punti, possibilmente 3 per poter continuare a inseguire il proprio obiettivo stagionale ovvero i playoff.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse la vittoria del Carpi è il risultato più probabile con una quota di 2.55, la vittoria del Gubbio invece ha una quota leggermente più alta pari a 2.62, mentre il pareggio è il risultato più difficile quotato a 2.90.