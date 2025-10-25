Diretta Carpi Gubbio streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA CARPI GUBBIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriva il momento delle statistiche per la diretta di Carpi Gubbio, in questo modo avremo a che fare con le probabilità che hanno l’una o l’altra squadra di portare a casa il risultato. Ne vedremo delle belle! Il Carpi è la miglior difesa del girone per tiri concessi (4,2 a partita) e mantiene una media di 0,8 xGA. In fase offensiva, la produzione è costante: 1,7 xG e 6,5 tocchi in area, con il 62% delle azioni da gol originate dal lato sinistro. Il Gubbio è invece più propositivo: 58% di possesso, 1,8 xG, 1,6 xA, e 11,0 km percorsi medi per giocatore.

Le sue reti arrivano soprattutto tra il 45’ e il 70’ (49% dei gol), quando la squadra alza il pressing. Disciplina simile (2,4 ammonizioni a testa), ma più falli tattici dei biancorossi (15,7 contro 12,1). Una partita che promette equilibrio e qualità: il Carpi cercherà di sfruttare la sua solidità difensiva, mentre il Gubbio proverà a imporsi col possesso e la corsa. Adesso via al commento live della diretta di Carpi Gubbio, finalmente arriva il momento del calcio giocato che sicuramente ci riserverà qualche sorpresa! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CARPI GUBBIO: DOVE VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

I canali di Sky Sport garantiscono la messa in onda in tv per la diretta Carpi Gubbio, che sarà fruibile anche in diretta streaming video grazie a Now, sempre in abbonamento.

CARPI GUBBIO: CHIARE INDICAZIONI DAL CAMPO!

Allo stadio Cabassi la diretta Carpi Gubbio avrà il suo calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 25 ottobre, siamo arrivati all’undicesima giornata nel girone B di Serie C 2025-2026 e dobbiamo dire che si tratta di una sfida delicatissima per gli umbri, che non riescono a uscire dal periodo di grande difficoltà.

Il Gubbio non vince dal 20 settembre: sono passate cinque partite con appena due pareggi (contro squadre non irresistibili) e le sconfitte, consecutive, contro Arezzo e soprattutto Guidonia in casa, è crisi vera per la squadra egubina che puntava a ben altri obiettivi?

Siamo in attesa di scoprirlo, intanto continua a fare molto bene il Carpi che nell’ultimo Monday Night ha fermato la corsa dell’Ascoli, già segnare un gol ai marchigiani è una grande impresa e il pareggio non ha comunque cancellato un campionato di alto livello con la forte possibilità di giocare i playoff.

Un’altra conferma naturalmente può arrivare oggi dalla diretta Carpi Gubbio, ma attenzione alle sorprese; nell’attesa che questa partita prenda il via possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, studiando nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI GUBBIO

Stefano Cassani perde Casarini per due giornate: stangata per il trequartista che nella diretta Carpi Gubbio lascia il posto a Stanzani, che fa un passo indietro affiancando Cortesi sulla trequarti con Abdoulaye Sall, autore del gol contro l’Ascoli, che fa dunque la prima punta. Potrebbe restare invariato il centrocampo, anche se Amayah insidia Rosetti; Figoli confermato come regista della manovra, Cecotti e Rigo vanno per la maglia sulle corsie laterali, in difesa invece una soluzione alternativa può essere Verza, da capire se al posto di Lombardi, Zagnoni o Panelli a protezione del portiere Sorzi.

Domenico Di Carlo dovrebbe cambiare qualcosa, e può cambiare tanto: in porta Bagnolini, già in difesa possiamo avere Baroncelli per Andrea Signorini o uno tra Bruscagin e Di Bitonto, a sinistra si candida Tentardini con Zallu che a destra è insidiato da Dazzi, in mezzo al campo si pensa a Ousmane Niang per Hraiech o Djankpata ma rischia anche il playmaker Federico Carraro, possibile sostituzione generale in attacco dove Ghirardello e Andrea La Mantia si preparano a prendere il posto di Spina e Tommasini, del resto il Gubbio in questo momento, visti i risultati negativi, ha ben poche certezze.

PRONOSTICO E QUOTE CARPI GUBBIO

Prendiamo in esame la Sisal per un pronostico sulla diretta Carpi Gubbio: con sorpresa notiamo che il bookmaker fornisce un quadro di straordinario equilibrio, con appena mezzo punto di distanza tra la vittoria dei padroni di casa (2,65 sul segno 1) e quella degli ospiti (che vale 2,70 volte la somma puntata sul segno 2) ma presenta una quota simile anche per quanto riguarda l’eventualità del pareggio, perché con il segno X guadagnereste una cifra che ammonta a 2,90 volte la posta in palio.