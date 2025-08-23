Analisi della diretta Carpi Juventus U23, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni e pronostico finale

Diretta Carpi Juventus U23, bianconeri alla prima nel nuovo girone

Dopo gli anticipi di venerdì, nel tardo pomeriggio di oggi, 23 agosto 2025, scenderanno in campo le restanti partite del girone B di Serie C tra cui spicca la diretta Carpi Juventus U23 che avrà luogo allo Stadio Sandro Cabassi, i biancorossi nella scorsa stagione sono andati ad un passo dai playoff che rimarranno l’obiettivo anche per quella che sta per iniziare come ha dimostrato l’ottima vittoria 3-0 dopo calci di rigore contro il Trento, nel primo turno di Coppa Italia Serie C.

DIRETTA/ Juventus Juventus Next Gen (risultato finale 2-0): decidono Douglas Luiz e Vlahovic (13 agosto 2025)

Per i bianconeri invece sarà la prima partita nel nuovo girone dopo l’esperienza dello scorso anno nel girone C dove sono riusciti a conquistarsi un posto nei playoff da cui sono usciti nel secondo turno in seguito al pareggio 0-0 con il Crotone, anche quest’anno l’obiettivo è il medesimo e la vittoria 1-0 contro il Novara in Coppa Italia Serie C ne è l’esempio.

Video Crotone Juventus U23 (0-0)/ Gol e highlights: pareggio che sa di vittoria! (Serie C)

Carpi Juventus U23 in streaming video, come seguire la partita

Il fischio d’inizio della diretta Carpi Juventus U23 sarà alle 18.00 e per chi vorrà godersi lo spettacolo da casa l’unica possibilità sarà Sky Sport che detiene tutti i diritti della competizione e che manderà in onda la sfida sui suoi canali Sky Sport e Sky Sport Calcio ma anche in streaming su NowTv e SkyGo.

Carpi Juventus U23, probabili formazioni

A scendere in campo nella diretta Carpi Juventus U23 saranno gli undici che hanno regalato il passaggio del turno alle rispettive squadre, per Stefano Cassani la quindi scelta ricadrà nuovamente su un 3-4-2-1 con Sorzi come portiere, Rossini, Lombardi e Zagnoni a formare la difesa, Cecotti e Stanzani gli esterni con Rosetti e Figoli in mezzo al campo, Forapani e Casarini i due trequartisti alle spalle di Gerbi unica punta. Massimo Brambilla invece dovrà fare a meno di Amaradio per il suo 5-3-2 che quindi vedrà Mangiapoco tra i pali, Turco, Felipe, Scaglia, Turicchia e Puczka in difesa Ngana, Faticanti e Cudrig a centrocampo, attacco formato da Guerra e Deme.

Diretta/ Crotone Juventus U23 (risultato 0-0) video streaming tv: Faticanti ci prova! (7 maggio 2025)

Diretta Carpi Juventus U23, pronostico finale

La diretta Carpi Juventus U23 si prospetta essere un partita abbastanza equilibrata, soprattutto essendo la prima giornata, ma tra le due formazioni sicuramente quella ospite è sembrata essere leggermente avanti nel processo di preparazione per la stagione e alla fine potrebbe trovare la vittoria. Dall’altra parte però i biancorossi avranno l’appoggio del loro pubblico e la carica da una pre stagione coi fiocchi in cui sono arrivate solo vittorie, più o meno convincenti, un grande ruolo lo avrà quindi il centrocampo dove le due squadre si contenderanno il possesso del pallone e la possibilità di attaccare gli avversari.