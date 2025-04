Diretta Carpi Legnago Salus (risultato 0-0): si comincia!

La diretta di Carpi Legnago Salus sta per cominciare, ma prima diamo uno sguardo ai numeri. Il Carpi segna in media 1.11 gol a partita, ma il dato più preoccupante è quello relativo alla fase difensiva: 1.69 reti subite ogni 90 minuti, a fronte delle 0.77 del Legnago. Un divario netto che si riflette anche nel numero di vittorie complessive, dove gli ospiti dominano con il 68.57% dei successi contro il 31.43% degli emiliani. Anche nei dati sulle partite terminate con più di 1.5 o 2.5 gol, il Carpi si dimostra squadra da “Over”, complice la fragilità difensiva, mentre il Legnago è più equilibrato e pragmatico nel suo approccio.

Le partite in cui entrambe le squadre vanno in gol sono simili (circa il 45% per entrambe), ma è evidente che il Legnago tenda a controllare meglio le gare. Dal punto di vista disciplinare, invece, gli ospiti si rivelano molto più irruenti: 100 cartellini totali contro i 79 del Carpi, con una media di 2.71 gialli a gara. Anche il dato sui calci d’angolo è indicativo: il Carpi è più propositivo in avanti, con 4.14 corner medi, contro i soli 2.66 del Legnago. Ora via al commento live della diretta di Carpi Legnago Salus. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Carpi Legnago Salus streaming video, dove seguire la partita

Come sempre succede per la competizione la diretta Carpi Legnago Salus sarà distribuita su Sky Sport e dalle 20.30 potrà essere vista comodamente da casa propria in televisione grazie al canale Sky Sport Calcio ma anche ovunque si voglia, da computer o telefonino, grazie alle piattaforme di diretta streaming video SkyGo e NowTv.

Carpi Legnago Salus, biancoblu per scampare la retrocessione

Allo Stadio Sandro Cabassi si terrà la diretta Carpi Legnago Salus, l’ultima per la trentaseiesima giornata del girone B di Serie C, in Emilia Romagna arriverà l’ultima squadra in classifica che però può ancora sperare di non essere retrocessa direttamente visto che i playout distano solo 1 punto, la sconfitta 0-2 subita con la Pianese però non fanno ben sperare i biancoblu per le prossime giornate.

Per gli emiliani invece è ancora aperta la corsa per i playoff a patto che escano da questa sfida con i 3 punti, non un risultato impossibile vedendo i loro avversari, ma neanche scontato visto la stagione ricca di alti e bassi che stanno vivendo gli emiliani.

Carpi Legnago Salus, probabili ventidue in campo

I ventidue in campo per la diretta Carpi Legnago Salus porteranno delle sorprese, infatti se i biancorossi potrebbero confermare il 4-3-1-2 che ha vinto 0-1 in casa della Ternana, i biancoblu faranno qualche cambiamento dal 4-3-1-2 visto nell’ultima giornata, Cristian Serpini quindi confermerà Sforzi, Rossini, Zagnoni, Calanca e Rigo difensori, Amayah, Mandelli e Campagna centrocampisti, Cortesi trequartista, Gerbi e Fossati attaccanti. Massimo Bagatti invece si affiderà a Perucchini, Koblar, Ampollini, Noce e Muteba, Franzolini, Leoncini e Morello, Bombagi, Ricci e Svidercoschi.

Carpi Legnago Salus, quote e possibile esito finale

Come già detto la squadra favorita per la diretta Carpi Legnago Salus sono gli emiliani viste le grosse difficoltà incontrate dai veneti in questa stagione che però arriveranno con uno spirito battagliero per migliorare la loro situazione di classifica, come già detto poi i biancorossi sono appena usciti da un periodo difficile con tante sconfitte e potrebbero non essersi ripresi ancora al 100%.

Nonostante questo tutti i siti di scommesse mettono un grande divario tra la vittoria del Carpi e gli altri risultati, la prima infatti su Eurobet è pagata 1.90, mentre il pareggio è fissato a 3.20 e la vittoria del Legnago Salus è quotata 3.60.