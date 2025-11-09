Diretta Carpi Livorno streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA CARPI LIVORNO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Avviciniamoci al fischio di inizio della diretta di Carpi Livorno con il nostro angolo delle statistiche, in questo modo capiremo quale tra le due compagini riuscirà ad avere il favore del pronostico da un punto di vista prettamente scientifico. Il Carpi sta trovando continuità nei risultati: 53% di possesso, 1,5 xG, 1,1 xA, e una buona solidità difensiva (0,9 xGA). Il 62% delle azioni pericolose nasce dal lato destro, con grande utilizzo dei cross (20 di media a gara).

DIRETTA/ Sorrento Audace Cerignola (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (9 novembre 2025)

È anche una squadra disciplinata (1,7 ammonizioni) e molto attenta sulle palle inattive difensive (solo 14% dei gol subiti da fermo). Il Livorno arriva con entusiasmo e un calcio più verticale: 49% di possesso, 1,8 xG, 1,5 xA, e 10,8 km percorsi per giocatore. Il 39% delle reti arriva da contropiede, ma i toscani concedono spazio dietro (1,3 xGA). Carpi più efficace nei primi tempi (57% dei gol entro il 45’), Livorno più pericoloso nei finali. Adesso via al commento live della diretta di Carpi Livorno, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Novara Lecco (risultato 0-0) video streaming tv: in campo al Silvio Piola! (oggi 9 novembre 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA CARPI LIVORNO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Carpi Livorno è appannaggio dei canali tv di Sky Sport, anche la diretta streaming video su Now sarà riservata ai soli abbonati.

CARPI LIVORNO: I LABRONICI NON POSSONO SBAGLIARE!

Siamo allo stadio Sandro Cabassi per la diretta Carpi Livorno, una partita che si gioca alle ore 17:30 di domenica 9 novembre 2025 e rientra nel contesto della 13^ giornata per il girone B di Serie C 2025-2026, sfida che ammicca a un passato non troppo lontano in cui entrambe le squadre erano nelle categorie superiori.

Oggi il contesto è diverso, ma il Carpi sta provando a non mollare la presa sulla zona playoff: l’ultimo periodo è stato altalenante, caratterizzato da risultati positivi come il pareggio contro l’Ascoli o la vittoria sul campo della Torres ma anche la sconfitta casalinga contro il Gubbio, serve dunque continuità innanzitutto alla squadra emiliana.

DIRETTA/ Monopoli Casertana (risultato 0-0) video streaming tv: la partita comincia! (9 novembre 2025)

Il Livorno invece sta vivendo un momento decisamente complicato: i labronici avevano battuto la Sambenedettese rilanciandosi in zona salvezza ma poi perso contro Perugia e Forlì, ko interno contro i romagnoli e classifica che è tornata a farsi complicata, serve ora la sterzata giusta per riproporsi subito in corsa per restare in Serie C.

Siamo curiosi di scoprire cosa ci dirà la diretta Carpi Livorno anche perché questo girone B non è stato certamente avaro di sorprese, aspettando che la partita prenda il via facciamo un excursus attraverso le scelte da parte dei due allenatori, prendendoci del tempo per leggere nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI LIVORNO

Ecco allora le ipotesi di campo per la diretta Carpi Livorno: Stefano Cassani dovrebbe confermare il 3-4-2-1 che ha vinto a Sassari e quindi proporre Pitti, Panelli e Rossini davanti al portiere Sorzi, due laterali che partono da centrocampo che sono Cecotti e Tcheuna e due giocatori in mezzo al campo con Rosetti e Figoli, come alternative a questo reparto soprattutto Rigo per la corsia mancina. Davanti, Cortesi (cinque gol e altrettanti assist) rimane il giocatore che fa da riferimento anche come leadership; sulla trequarti lo accompagna Stanzani, mentre la maglia di centravanti sarà di Stanzani o Abdoulaye Sall.

La risposta di Alessandro Formisano è un modulo speculare: Ghezzi, Noce e Haver in difesa ma attenzione all’esperienza di Salvatore Monaco, poi Odjer e Marchesi a formare il tandem nel settore nevralgico con l’aiuto di Gentile e Antoni dalle corsie, da citare anche Kevin Biondi e Hamlili come soluzioni alternative per una squadra labronica che nell’ultimo turno ha lanciato Peralta in compagnia di Cioffi tra le linee, Panaioli può riprendersi oggi la maglia da titolare e infine è sfida tra il veterano e capitano Dionisi e Panattoni per stare davanti a tutti.

QUOTE E PRONOSTICO CARPI LIVORNO

Per la diretta Carpi Livorno lo scenario dei bookmaker è abbastanza chiaro, la squadra di casa è favorita e per la Snai il segno 1 che regola la sua vittoria ha un valore che ammonta a 2,10 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 2 sul quale puntare per il successo dei labronici vi consentirebbe di intascare una somma corrispondente a 3,25 volte la giocata, infine ecco l’eventualità del pareggio, identificata dal segno X, con una vincita che in questo caso equivale a 3,05 volte l’importo che avrete pensato di investire.