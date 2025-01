DIRETTA CARPI MILAN FUTURO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Passiamo al momento della diretta di Carpi Milan Futuro dove analizzeremo le statistiche e i dati a nostra disposizione per capire i trend e le principali fonti offensive delle due squadre. Iniziamo parlando dei padroni di casa che sono una squadra molto basata sulla difesa ad oltranza per poi partire in contropiede come mostra il dato sui 34 cross progressivi tentati dalla mediana in su. Attenzione poi che la squadra tende molto spesso a fermare il gioco per spezzare il ritmo, quindi abbiamo il 32% di azioni sia offensive che difensive che finiscono in questo modo.

DIRETTA/ Milan Futuro Entella (risultato finale 1-2) video streaming: la decide Corbari (22 dicembre 2024)

Il Milan Futuro invece è una squadra che ha delle grosse problematiche in fase di non possesso, infatti i baby rossoneri hanno un media di 1,5 gol subiti ogni novanta minuti. In attacco invece non riescono ad andare oltre lo 0,8 il che rende molto difficile ma comprensibile la situazione. Potrebbe finire 0-0 a questa partita, andrà cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Carpi Milan Futuro dove inizierà il commento live della diretta di Carpi Milan Futuro. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Vis Pesaro Milan U23 (risultato finale 2-1): Longo, poi Cannavò (15 dicembre 2024)

DIRETTA CARPI MILAN FUTURO STREAMING, VIDEO E TV

Bisognerà collegarsi all’applicazione Sky Go, ed essere quindi iscritti all’emittente satellitare, per poter visionare almeno in streaming la diretta Carpi Milan Futuro senza l’obbligo di acquistare un biglietto per entrare allo Stadio Cabassi.

CARPI MILAN FUTURO, IN PALIO CI SONO PUNTI IMPORTANTI

E’ un match importante per entrambe le squadre impegnate domenica 5 gennaio 2025 alle ore 17:30 la diretta Carpi Milan Futuro. Allo Stadio Sandro Cabassi gli emiliani vogliono confermarsi in corsa per i playoff che valgono la possibilità di essere promossi in Serie B ed al momento condividono venticinque punti in decima posizione al pari di Pianese e Pineto, davanti, oltre ad Ascoli e Campobasso, alle loro spalle. Nell’ultimo weekend gli uomini di mister Cristian Serpini sono stati però frenati in trasferta dal Rimini.

Diretta/ Milan Futuro Gubbio (risultato finale 1-0): successo vitale per i rossoneri (8 dicembre 2024)

Situazione più complicata e senz’altro più difficile quella che stanno invece vivendo gli ospiti. I giovani rossoneri occupano la diciottesima piazza con sedici punti, come il Sestri Levante che segue per differenza reti, sin qui racimolati e si trovano dunque in piena zona retrocessione. Le uscite più recenti sono state tutte negative per il Milan U23 che ha rimediato tre sconfitte in altrettante partite, venendo persino eliminato in casa in Coppa Italia di Serie C dal Caldiero Terme che non se la sta passando a sua volta bene nel proprio girone.

DIRETTA CARPI MILAN FUTURO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Difficile dire se verranno riconfermate le scelte prese nell’ultima giornata dai due allenatori anche per questa diretta Carpi Milan Futuro nelle probabili formazioni. Se così dovesse essere, allora i biancorossi si presenteranno con il 4-3-1-2 e con Sorzi, Cecotti, Zagnoni, Panelli, Calanca, Figoli, Contiliano, Puletto; Cortesi, Saporetti e Gerbi.

Il tecnico Daniele Bonera, aspettando di abbracciare il nuovo acquisto Magrassi dal Cittadella, ha il suo bel da fare nel decidere di impiegare nuovamente o meno il 3-4-2-1 con Nava, Zukic, Coubis, Minotti, Fall, Hodzic, Stalmach, Bartesaghi, Sia, Traoré e Camarda.

DIRETTA CARPI MILAN FUTURO, LE QUOTE

Che cosa ci dicono le quote fissate dai boomakers come Snai per la diretta Carpi Milan Futuro? Il pronostico che emerge da questi dati indica i biancorossi come favoriti per il successo finale pagando l’1 a 2.15. I rossoneri hanno invece meno margine per poter pensare di tornare a casa con i tre punti in tasca venendo pagati vincenti a 3.00, e dunque con qualche chances in più anche rispetto all’eventualità di chiudere il match con un pareggio, a 3.20.