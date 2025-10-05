Diretta Carpi Perugia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Cabassi per l'ottava giornata di Serie C 2025/2026 girone B.

DIRETTA CARPI PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Guardiamo alle statistiche per la diretta di Carpi Perugia, cercando di vedere insieme chi tra queste due compagini avrà il favore dei trend per portare a casa il risultato finale. Perciò vediamo insieme un po’ di numeri. Il Carpi arriva con numeri equilibrati: possesso medio al 51%, precisione all’80% e un xG di 1.20, con 12 tiri a gara e percentuale realizzativa al 14%. Difende con ordine, concedendo 9 conclusioni, ma paga spesso troppi gialli (3.2 di media). Il Perugia invece ha numeri più pesanti: possesso al 56%, precisione all’83%, un xG di 1.55 e 15 tiri di media (6 nello specchio).

I biancorossi subiscono un po’ di più sui piazzati, ma sanno ribaltare le situazioni grazie alla qualità individuale. Una sfida che contrappone la solidità degli emiliani alla spinta offensiva degli umbri. Ci sarà da divertirsi non c’è che dire, ed ecco che andremo al commento live della diretta di Carpi Perugia, il fischio di inizio sta per cominciare, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CARPI PERUGIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se non avrete modo di andare allo stadio allora potrete vedere la diretta Carpi Perugia in televisione sul canale Sky Sport 253. E’ Sky a possedere i diriti per trasmettere questa sfida del girone B ed infatti la proporrà anche in streaming per chi volesse scaricare ed accedere all’applicazione di Sky Go.

CARPI PERUGIA, OSPITI CHE NON INGRANANO

Si scenderà in campo dalle ore 17:30 di domenica 5 ottobre 2025 per la diretta Carpi Perugia. Presso lo Stadio Sandro Cabassi arriva la formazione allenata dal tecnico Braglia, una squadra che sta facendo parecchia fatica nel conquistarsi punti preziosi per la classifica del girone B di Serie C in questo avvio di stagione 2025/2026.

Gli umbri sono infatti al diciannovesimo posto, in penultima posizione, a quota tre e davanti soltanto al Rimini, che è già salito a quota -4 dopo il -11 dovuto alla penalizzazione inflitta agli uomini di mister Filippo D’Alesio dalla Federazione e dal quale erano partiti. I Grifoni hanno nello specifico perso le ultime quattro gare giocate.

Nell’ultimo turno di campionato hanno addirittura perso di misura per 1 a 0 tra le mura amiche contro la Pianese e si augurano di trovare il primo successo avendo pareggiato nelle prime tre giornate. Un po’ più in alto, in tredicesima posizione, troviamo quindi il Carpi, precisamente a otto punti come il Pineto.

I Falconi non vedono a loro volta l’ora di regalare una nuova gioia al proprio pubblico così da riscattare le due battute d’arresto patite contro la sorpresa Ravenna, in casa, prima e con l’Arezzo, in trasferta, poi. Trionfare quest’oggi potrebbe voler dire compiere un bel balzo in graduatoria e rilanciarsi in zona playoff.

DIRETTA CARPI PERUGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Carpi Perugia: ipotizziamo un 3-4-2-1 con Sorzi in porta, Zagnoni, Lombardi e Rossini sulla linea difensiva, Cecotti, Amayah, Rosetti e Rigo invece sulla mediana, trequartisti Cortesi e Casarini alle spalle della punta Gerbi per i padroni di casa. Il modulo 3-5-2 dovrebbe essere invece proposto dagli ospiti del tecnico Braglia dall’inizio della gara con Gemello fra i pali, Megelaitis, Tozzuolo e Dell’Orco in difesa, Calapai, Giunti, Torrasi, Tumbarello e Giraudo a centrocampo, Montevago e Kanoute in attacco.

DIRETTA CARPI PERUGIA, LE QUOTE

Se si va ad analizzare quelle che sono le quote relative all’esito finale della diretta Carpi Perugia possiamo scoprire che c’è una differenza davvero minima fra i tre segni indicati. Secondo Sisal infatti i padroni di casa sono sì i favoriti per conquistare la posta in palio, con l’1 quotato a 2.50, ma gli ospiti non è che abbiano poi così tante meno chances di trionfare, dato che il 2 è pagato a 2.80. Anche il pareggio come dicevamo è un’eventualità più che plausibile con l’x a 2.90.