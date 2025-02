DIRETTA CARPI PESCARA, L’OBIETTIVO E’ USCIRE DALLA CRISI

Domenica 9 febbraio 2025 alle ore 19:30 si completa il quadro della giornata con la diretta Carpi Pescara. Allo Stadio Sandro Cabassi la serata si preannuncia piuttosto calda viste le formazioni impegnate in questo match e gli obiettivi che stanno perseguendo. I padroni di casa si stanno dando da fare in tredicesima posizione al fine di evitare la zona retrocessione e cercando soprattutto di ritagliarsi un posticino nei playoff e tentare così la via della promozione nel campionato di Serie B. Dopo aver ritrovato il successo contro la Spal, i biancorossi vengono però dalla nuova sconfitta esterna rimediata contro l’Ascoli.

Gli emiliani vogliono quindi tornare a fare punti ma devono vedersela contro il Pescara, squadra comunque in crisi non sapendo più vincere dallo scorso mese di novembre. Da quel momento gli adriatici non hanno più saputo ritrovare la vittoria collezionando solamente pareggi e diverse sconfitte che ne hanno rallentato la corsa alla vetta, perdendo appunto il primato da ormai diverso tempo. Di recente gli abruzzesi hanno collezionato due pareggi, l’ultimo contro la Virtus Entella, arrivando a toccare quota quarantaquattro in graduatoria per piazzarsi al quinto posto.

DIRETTA CARPI PESCARA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Carpi Pescara sarà trasmessa in chiaro da Rete8. Gli iscritti a Now ed a Sky potranno invece vedere la partita secondo le consuete modalità in streaming su Sky Go e Now Tv ed in televisione al canale Sky Sport Uno e Sky Sport 257.

CARPI PESCARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni di difficile lettura quelle della diretta Carpi Pescara visti i risultati recenti ottenuti dalle due squadre. Possibile modulo 4-3-1-2 con Sorzi, Rossini, Zagnoni, Panelli, Verza, Figoli, Contiliano, Casarini, Puletto, Cortesi e Gerbi per i padroni di casa che arrivano però da una sconfitta. Più facile rivedere gli adriatici in campo utilizzando un 4-3-3 con Plizzari, Pierozzi, Brosco, Pellacani, Moruzzi, Valzania, Dagasso, Squizzato, Merola, Tonin e Cangiano, avendo invece pareggiato nello scorso weekend.

DIRETTA CARPI PESCARA, LE QUOTE

Le quote fornite da bookmakers come Lottomatica oppure GoldBet sembrano abbastanza sicure nel fornire un pronostico per la diretta Carpi Pescara. L’esito finale del match dovrebbe essere a favore dei biancazzurri visto l’1 fissato a solo 1.65. Prima dell’avvio ufficiale delle ostilità possiamo inoltre dire che il pareggio appare un punteggio più probabile rispetto al successo degli ospiti come conclusione dell’incontro, dove il 2 è pagato a 4.50 mentre l’x è dato a 3.65.