DIRETTA CARPI PIANESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme qualche statistica in questa rubrica che precede il commento live della diretta di Carpi Pianese. Il nostro obiettivo come di consueto è quello di cercare di capire chi potrebbe essere la favorita all’interno di questa partita, ovviamente anche analizzando i trend che le due squadre portano sul rettangolo verde. Iniziamo dai padroni di casa, squadra che tenta una costruzione dal basso visto che si posiziona con la linea difensiva a circa 24 metri dalla porta che difende, poi abbiamo 300 passaggi in media riusciti ogni weekend.

La Pianese adotta uno stile simile, ma basato più sul pressing visto che poi cerca di correre in media 7 km nell’arco della partita, questo gli fa prendere molti gol in contropiede, quasi il 30%. Attenzione dunque perché il Carpi potrebbe approffitarne poiché ha una percentuale del 28% di reti fatte proprio in contropiede. Quindi sarà una partita davvero molto interessante che dal prossimo aggiornamento commenteremo live, quindi aspettate perché la diretta di Carpi Pianese sta entrando nel vivo. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Carpi Pianese in streaming video e tv, come vederla

Per seguire la diretta Carpi Pianese delle 15.00 sarà necessario connettersi a Sky Sport, ma sarà possibile seguire la partita su telefonino e tablet in diretta streaming video su SkyGo o NowTv

Partita importante in ottica playoff

La diretta Carpi Pianese mette contro due squadre che stanno affrontando in maniera ottima la stagione fino a questo momento e che puntano a raggiungere i playoff alla fine della stagione, i padroni di casa sono tredicesimi in classifica con 32 punti e punta a raggiungere almeno la decima posizione, l’ultima valida per puntare alla promozione, a distanza di 2 punti.

Gli ospiti invece sono già in zona playoff con 41 punti occupando il sesto posto in classifica, si presentano alla sfida da una vittoria per 1-0 sul Milan Futuro, così come il Carpi che ha vinto 0-2 in casa del Pontedera.

Carpi Pianese, probabili formazioni

Per la partita dello Stadio Sandro Cabassi i padroni di casa guidati dal tecnico Cristian Serpini dovrebbero scendere in campo con un 4-3-1-2 con Sorzi in porta, Rossini e Rigo esterni bassi, Zagnoni e Panelli difensore centrale per completare il reparto, Amayah, Puletto e Figoli in mezzo al campo, Cortesi trequartista in supporto di Possati e Sall coppia d’attacco. Gli ospiti invece saranno schierati dal mister Alessandro Vittorio Formisano con un 3-4-2-1 con Boer tra i pali, Masetti, Indragoli ed Ercolani i tre difensori centrali, Nicoli e Da Pozzo esterni con Proietto e Simeoni centrocampisti centrali, Mignani unica punta con alle spalle Bacchin e Mastropietro.

Scommessa Carpi Pianese, quote e pronostico

La diretta Carpi Pianese è una gara interessante e difficile da pronosticare con facilità, entrambe le squadre vivono un ottimo momento di forma e stanno lottando per raggiungere o per consolidare un posto nei playoff, sono due squadre volte all’attacco e che preferiscono segnare un gol in più degli avversari piuttosto che difendersi per non subirne. La partita vedrà numerose occasioni da gol e ribaltamenti di fronte e potrebbe terminare con la vittoria di una delle due squadre mentre difficilmente si accontenteranno del pareggio, secondo Sisal la quota più probabile è la vittoria del Carpi dato a 2.40, la vittoria della Pianese è quotata 2.62, mentre il pareggio ha la quota più alta di 3.20