DIRETTA CARPI PINETO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Andiamo a vedere le statistiche della diretta di Carpi Pineto, due formazioni che giocano un calcio molto simile e possiamo dirlo dopo aver studiato le statistiche che la lega Serie C mette a dispozione sul proprio sito. Partiamo con il Carpi, squadra che punta molto sul tenere la palla di più degli avversari ma questo non significa che poi i giocatori sappiano sempre cosa fare con il pallone tra i piedi, infatti segnano solo 1,3 gol il che rende il possesso abbastanza sterile.

Diretta/ Pineto Milan Futuro (risultato finale 2-1): rimonta dei padroni di casa! (11 marzo 2025)

Discorso analogo per il Pineto, che però può contare sullo 0,2 di media gol in pèiù nelle ultime tre partite. La difesa invece è abbastanza altalenante con 1,1 reti subite ogni novanta minuti. Potrebbe essere una aprtita da X a reti invoolate, infatti questo segno vien emesso al 25% dai principali bookmakers. Andrà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Carpi Pineto, il fischio di inizio è ormai vicino! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Ascoli Pineto (risultato finale 0-1): colpaccio abruzzese! (Serie C, 8 marzo 2025)

DIRETTA CARPI PINETO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La possibilità di vedere la diretta Carpi Pineto senza recarsi al Cabassi viene garantita per tutti gli abbonati a Sky. Chi possiede un’iscrizione regolare può vedere questa gara del girone B in streaming sfruttando l’applicazione di Sky Go.

PROSEGUIRE LA STRISCIA POSITIVA

Inizia sabato 15 marzo 2025 alle ore 15:00 la diretta Carpi Pineto. Presso lo Stadio Sandro Cabassi i biancorossi affrontano i biancazzurri in un momento particolarmente positivo per entrambe le compagini. I padroni di casa sono decimi nel girone B con trentanove punti, non perdono da tre gare ed hanno vinto le ultime due sfide disputate in campionato. Nel turno infrasettimanale il Carpi è infatti riuscito a sconfiggere in trasferta e di misura l’Arezzo ma rischia di essere raggiunto dal Perugia o scavalcato dal Gubbio già in questa trentaduesima giornata. L’obiettivo è dunque quello di sorpassare l’Arezzo ed agganciare la Vis Pesaro continuando a vincere.

Video Campobasso Pineto (1-3)/ Gol e highlights: Schirone sistema le cose! (Serie C, 2 marzo 2025)

Vive una situazione ancor miglior rispetto a quella appena descritta invece il Pineto, forte della loro settima posizione solitaria raggiunta con quarantotto punti. Gli abruzzesi sono in serie positiva da quattro partite, avendo anche vinto le tre precedenti a questo impegno, e vorrebbero sorpassare l’Arezzo per scalzare poi magari pure la Vis Pesaro dal quinto posto. In settimana i biancazzurri erano stati capaci di mettere KO i giovani del Milan Futuro allenato da mister Massimo Oddo.

CARPI PINETO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Carpi Pineto possamo dire di aspettarci di rivedere il 4-3-1-2 dall’inizioe con Sorzi, Cecotti, Zagnoni, Panelli, Rigo, Casarini, Mandelli, Figoli, Puletto, Cortesi e Sall per quanto riguarda i padroni di casa allenati da mister Serpini. Pure il modulo 4-3-3 con Tonti, Hadziosmanovic, De Santis, Marafini, Ienco, Tunjov, Amadio, Schirone, Pellegrino, Fabrizi e Bruzzaniti potrebbe essere facilmente riproposto dal tecnico Ivan Tisci per gli ospiti dati i risultati più recenti ottenuti da entrambe le squadre nelle ultime settimane di campionato.