Serie C, Diretta Carpi Ravenna, streaming video tv: gli ospiti sono già arrivati a quota cinque vittorie tra Coppa Italia e campionato (23 settembre 2025)

DIRETTA CARPI RAVENNA, BIANCOROSSI CONTRO GIALLOROSSI

I padroni di casa cercheranno di fermare una squadra che è clamorosamente in forma. Ci riferiamo alla diretta Carpi Ravenna, in programma martedì 23 settembre 2025 alle ore 20.45, con gli ospiti in testa alla classifica.

Il Carpi è stato molto equilibrato con due pareggi tra Juventus U23 e Campobasso, la sconfitta contro la Ternana e due vittorie con Pianese e Sambenedettese, segnando gli stessi gol totali di quanti ne ha subiti ovvero 5.

Il Ravenna invece sta vivendo un periodo strepitoso con quattro vittorie in cinque partite più quella in Coppa Italia Serie C con il Cittadella. In Serie C invece successi con Campobasso, Bra, Guidonia e Perugia più il ko col Forlì.

DOVE VEDERE DIRETTA CARPI RAVENNA, STREAMING VIDEO

La diretta Carpi Ravenna sarà visibile grazie all’abbonamento su Sky che vi permetterà di vedere la partita anche in diretta streaming su Sky Go, applicazione scaricabile pressoché ovunque.

LE PROBABILI FORMAZIONI CARPI RAVENNA

Il Carpi è sceso in campo con il modulo 3-4-2-1 con Sorzi in porta, difeso da Zagnoni, Panelli e Rossini. Agiranno da esterni Cecotti e Rigo mentre Amayah e Rosetti a centrocampo con Crotesi-Forte dietro a Sall punta.

Il Ravenna giocheranno con l’assetto tattico 3-5-2: tra i pali Anacoura, protetto da Donati, Esposito e Solini. A centrocampo spazio a Da Pozzo, Tenkorang, Londra, Di Marco e Rrapaj a chiudere il centrocampo con Spini e Motti avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CARPI RAVENNA

Parte favorito il Ravenna a 2.50 secondo i bookmakers contro il Carpi a 2.77 e il pareggio a 3.15. Gol e No Gol rispettivamente a 1.87 e 1.80.

