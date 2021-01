Diretta Carpi Ravenna/ Streaming video tv: si rivedono i biancorossi (Serie C)

DIRETTA CARPI RAVENNA: COME STANNO GLI EMILIANI?

Carpi Ravenna, che sarà diretta dal signor Giuseppe Emanuele Repace, si gioca alle ore 17:30 di domenica 17 gennaio: con la 19^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021 si conclude l’andata anche nel girone B. Non vediamo il Carpi addirittura da metà dicembre, quando aveva pareggiato in casa contro il Gubbio: squadra costruita per la promozione, anche vincendo i suoi tre recuperi sarebbe comunque staccata dalla vetta ma tornerebbe in corsa, adesso chiaramente bisognerà valutare la condizione fisica dei suoi giocatori che sono rimasti fermi a lungo.

Il Ravenna invece sta soffrendo, ed è ancorato alla zona bassa della classifica rischiando tanto: nell’ultimo turno ha pareggiato in casa contro l’Arezzo, risultato deludente visto che l’avversaria è ultima in classifica. I romagnoli dunque vanno a caccia di riscatto e non possono permettersi ulteriori passi falsi, non dovendo guardare in faccia a nessuno; stiamo per scoprire come andranno le cose nella diretta di Carpi Ravenna, intanto possiamo valutare rapidamente quali possano essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA CARPI RAVENNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carpi Ravenna non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI RAVENNA

È difficile immaginare le scelte di Sandro Pochesci in Carpi Ravenna, perché praticamente tutta la rosa è stata colpita dal Coronavirus: in più nel frattempo Biasci è passato al Padova con il suo bagaglio di 6 gol stagionali, dunque Andrea Ferretti sarà affiancato a Giovannini o Ridzal in attacco. Alle loro spalle Bellini o Salata come trequartista, poi un centrocampo composto da Ghion e Lamine Fofana e supportato dagli esterni Marcellusi e Lomolino, con una difesa a tre nella quale Venturi, Gozzi e Sabotic si piazzano a protezione del portiere Rossini. Il Ravenna di Leonardo Colucci si dispone con il 4-3-3: Tonti il portiere, Jidayi e Paolo Marchi davanti a lui con Vanacore e Perri (o Zanoni) a correre sugli esterni, mentre a centrocampo capitan Papa dovrebbe essere affiancato dalle mezzali De Grazia e Franchini, che devono vincere la concorrenza di Fiorani. Nel tridente offensivo sperano in una maglia Simone Mancini e Coltasser; come laterali però restano favoriti Daniele Ferretti e Martignago, la prima punta dovrebbe invece essere Mokulu Tembe.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Carpi Ravenna possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,05 volte quanto puntato, contro il valore di 3,60 volte la giocata che accompagna il segno 2 per il successo degli ospiti. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,10 volte quanto messo sul piatto.



