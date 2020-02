Diretta Carpi Reggio Audace/ Streaming video tv: big match al Cabassi (Serie C)

Carpi Reggio Audace sarà diretta dal signor Alberto Santoro, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 9 febbraio: allo stadio Cabassi siamo in campo per la 25^ giornata nel girone B del campionato di Serie C 2019-2020, e questa è una grande sfida che può valere non solo le posizioni di rincalzo, e un posto – al momento garantito a entrambe – nella fase nazionale dei playoff ma addirittura la promozione diretta, anche se qui bisogna fare i conti con il Vicenza. Si affrontano infatti seconda e terza della classe: battendo il Fano la Reggio Audace è riuscita a diminuire il distacco dalla capolista che rimane comunque di 5 punti, ma soprattutto ha confermato di poter tenere il grande passo che aveva avuto all’inizio della stagione. Ricordiamo che gli emiliani sono neopromossi, e oggi affrontano quella che era considerata come una delle grandi favorite per vincere il girone B; tuttavia il Carpi ha avuto qualche passo falso ultimamente, domenica ha raccolto un deludente pareggio a Rimini e per di più ha anche dovuto aspettare l’ultimo secondo per prendersi un punto. Non vediamo l’ora di raccontare la diretta di Carpi Reggio Audace, ma nel frattempo possiamo fare un rapido excursus attraverso le decisioni dei due allenatori e analizzare in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Carpi Reggio Audace, ma come ormai sappiamo è il portale Eleven Sports a fornire tutte le partite di Serie C, campionato e Coppa Italia; è possibile abbonarsi stagionalmente al servizio oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso (salvo eccezioni), in questo modo si potrà seguire anche la sfida di oggi in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI REGGIO AUDACE

Nel big match Carpi Reggio Audace, Giancarlo Riolfo potrebbe operare qualche cambio rispetto a domenica scorsa. Biasci, autore di una doppietta, dovrebbe essere confermato in attacco ma al suo fgianco si candida Vano, che formerebbe una coppia da 19 gol in campionato. Jelenic resta favorito come trequartista, a centrocampo invece ci potrebbe essere la sorpresa Lamine Fofana che prenderebbe il posto di uno tra Hraiech e Carta – con la conferma di Pezzi – attenzione anche a Simonetti che si gioca un posto come mezzala. In difesa Sabotic e Ligi sono favoriti al centro, Rossoni e Sarzi Puttini saranno i terzini con Nobile tra i pali. Conferme per Massimiliano Alvini: Venturi gioca in porta, la linea difensiva sarà a tre con Spano, Riccardo Martinelli e Rozzio che ovviamente si avvalgono dell’aiuto che dagli esterni arriverà da Kirwan e Lunetta, con Fausto Rossi e Varone che invece agiscono come centrocampisti centrali. Il trequartista dovrebbe essere Radrezza, ma Juan Manuel Valencia spera di avere un posto da titolare; così anche Brodic che contende una maglia a Kargbo e Zamparo, da valutare anche il ritorno da titolare di Scappini che resta il capocannoniere della squadra.

QUOTE E PRONOSTICO

Cosa ci dicono le quote dell’agenzia di scommesse Snai per Carpi Reggio Audace? I favori del pronostico vanno alla squadra di casa con un valore di 2,40 volte la posta sul segno 1, che appunto identifica la loro vittoria. Il successo esterno dei granata, regolato dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,00 volte quanto puntato mentre con il segno X per il pareggio la vincita corrisponderebbe a 2,95 volte la vostra puntata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA