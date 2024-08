DIRETTA CARPI RIMINI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci siamo, sta per cominciare la diretta di Carpi Rimini: ci resta però ancora qualche minuto per provare a curiosare nelle statistiche delle due formazioni emiliano-romagnole nella scorsa stagione calcistica. Per il Carpi è stato l’anno del ritorno nel calcio professionistico grazie alla vittoria del girone D del campionato di Serie D, con un bottino di 68 punti in 32 giornate, frutto di ventuno vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte per tenere dietro il Ravenna dopo uno splendido duello durato per mesi.

Il Rimini invece faceva già parte del girone B di Serie C, dove ottenne prima il decimo posto nella classifica della stagione regolare grazie a 50 punti, frutto di quattordici vittorie, otto pareggi e sedici sconfitte, poi i romagnoli raggiunsero il secondo turno nella fase dei playoff promozione. Adesso però i numeri della scorsa stagione assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Carpi Rimini comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CARPI RIMINI STREAMING VIDOE TV: DOVE VEDERLA?

Passiamo ora a come vedere in diretta Carpi Rimini, il metodo più classico è quello di fare un abbonamento a Sky, una volta fatto poi servirà acquistare anche il pacchetto calcio e da lì si potrà vedere questo derby. Per i più smart invece consigliamo la piattaforma di streaming online di NowTv, che tramite le stesse modalità renderà fruibile questa partita.

CARPI RIMINI: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Carpi Rimini, partita valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C, girone B. Le due formazioni si sono incrociate in due occasioni allo stadio “Cabassi”, una volta nel torneo di Serie C e una nel campionato di Serie D. La prima sfida è datata 21 settembre 2019 e racconta di un successo di misura (2-1) dei padroni di casa con le reti di Vano e Maurizi dopo il momentaneo vantaggio firmato da Silvestro.

Risultato più netto, invece, nello scontro del 4 maggio 2022 valevole per il massimo torneo dilettantistico: padroni di casa vittoriosi 3-0 con le reti di Ghizzardi, Raffini e Sivilla. Sul terreno di gioco del Rimini, invece, altre due sfide: pareggio con gol (2-2) il 2 febbraio 2020 e netta vittoria (4-0) dei romagnoli il 12 dicembre 2021 con le marcature firmate da Mencagli e Tomassini dopo la doppietta di Greselin. (Giulio Halasz)

LA PRESENTAZIONE

Al Cabassi è tutto pronto per un’emozionante diretta Carpi Rimini, la prima giornata di Serie C Girone B si apre subito con un Derby sentitissimo da queste parti, che prenderà il via oggi 26 agosto alle ore 20,45. La squadra di casa dopo anni di militanza in Serie D torna ad affacciarsi al calcio professionistico, tutti ricorderanno la cavalcata che li portò in Serie A quasi dieci anni fa. Ai tempi c’era Giuntoli alla dirigenza, ma il nuovo team non è assolutamente da meno.

Il Rimini viene da una stagione tutto sommato positiva, i Playoffs sono stati raggiunti abbastanza agilmente lo scorso anno e anche per la nuova stagione non dovrebbero mancare le carte in regola per ritornare a giocarsi un posto nella serie cadetta. Molti effettivi però sono cambiati durante l’estate e anche se il livello sembra essersi alzato, bisognerà dar tempo ai giocatori di conoscersi a pieno.

CARPI RIMINI: PROBABILI FORMAZIONI

Chi saranno i possibili protagonisti della diretta di Carpi Rimini? Le probabili formazioni indicano che tra i pali casalinghi giocherà Sorzi, un prospetto interessante che già conosce l’ambiente della Serie C. A centrocampo invece spazio a Nardi, giocatore giovane ma che sembra già un veterano per come detta i tempi della squadra.

Passando invece al Rimini, la squadra dovrebbe confermare il 4-2-3-1 della scorsa stagione confermando in difesa Gorelli, il giocatore più anziano della squadra e che è il punto di riferimento di un gruppo giovane ma dal talento suntuoso. A proposito di talento, impossibile non citare Cernigoi che l’anno scorso con i suoi gol ha portato il Rimini ai Playoff.

CARPI RIMINI, LE QUOTE

Passiamo in rassegna le quote relative alla diretta Carpi Rimini, grazie al supporto della Snai: il bookmaker mette il segno 1 a 3,5. Quindi molto sfavorito contro un Rimini invece fissato a 2, mentre il segno X che decreterebbe il pareggio è stato fissato a 2,5.