Diretta Carpi Rimini streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 22 novembre 2025

DIRETTA CARPI RIMINI (RISULTATO FINALE 2-1): TRE PUNTI AI PADRONI DI CASA

Il Rimini ci prova ancora con Ferrarini, ma la sua conclusione viene deviata. All’84’, di fatto, il Rimini continua ad attaccare in maniera importantissima e sfiora il gol con la conclusione tentata da Madonna: Figoli è bravissimo a respingere sulla sua linea di porta. All’86’ c’è la conclusione di Fiorini: sfera che si spegne sul fondo.

DIRETTA/ Pineto Carpi (risultato finale 1-0): Cortesi sbaglia un rigore! (Serie C, 15 novembre 2025)

Quattro minuti, ovvero al 90′ preciso, il Rimini ha un’altra grande occasione con il colpo di testa di Lepri: Sorzi è bravissimo a compiere un grandissimo intervento, aiutandosi anche col palo. Il Rimini non ha la minima intenzione di fermarsi a cercare il pareggio, ma Sorzi risponde presente anche su un altro tiro di Fiorini. L’ultimo tentativo del match è del Rimini con il colpo di testa di Lepri: palla alta sopra la traversa (Agg.WIlliam Scuotto).

Video Bra Pineto (1-2)/ Gol e highlights: rimonta completata da D'Andrea! (Serie C, 8 novembre 2025)

CARPI RIMINI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come al solito, ecco che la diretta Carpi Rimini in tv oggi sarà su Sky Sport o con i servizi di diretta streaming video disponibili per gli abbonati

DIRETTA CARPI RIMINI (RISULTATO 2-1): ASSEDIO OSPITE

Dopo la classifica girandola di sostituzioni del secondo tempo, di fatto, il Rimini continua ad attaccare per cercare di riportare il risultato in parità. Al 65′ bisogna registrare una conclusione di Fiorini: palla alta sopra la traversa. Squadra romagnola che continua ad attaccare ed è pericola ancora con Fiorini: pallone che termina di pochissimo a lato.

DIRETTA/ Bra Pineto (risultato finale 1-2): Sinani sfiora il pareggio! (Serie C, 8 novembre 2025)

Per il Rimini ci prova anche De Vitis con il destro a volo: Sorzi riesce a rispondere presente. Il forcing romanolo è continuo, ma il Carpi riesce a resistestere e a continuare ad essere sopra di un gol. Ora vedremo se in questi ultimi minuti ci sarà o meno il gol del pareggio della squadra ospite (Agg.William Scuotto).

DIRETTA CARPI RIMINI (RISULTATO 2-1): GOL DI FALASCO

Alla mezz’ora si sveglia il Rimini con la conclusione di sinistro di Piccoli: pallone che termina a lato di pochissimo. Carpi che continua ad essere pericoloso con il tiro di Figioli terminato alto sopra la traversa. Il primo tempo, a sorpresa, termina con il gol realizzatoi dal Rimini. A segnarlo è Falasco che prima salta Cortesi e poi tenta un tiro deviato che beffa Sorzi.

L’inizio della seconda frazione di gara, di fatto, vede il Rimini attaccare con molta più convinzione per cercare di trovare la rete del pareggio. Al 50′, infatti, Capac compie una grande azione e realizza un traversone dalla sinistra per il colpo di testa di D’Agostini, ma Sorzi è bravissimo a respingere (Agg.William Scuotto).

DIRETTA CARPI RIMINI (RISULTATO 2-0): PADRONI DI CASA IN DIECI, MA AVANTI

Il Carpi inizia benissimo questa gara contro il Rimini, visto il forcing che sta attuando in questi primi minuti. Basta pensare che già al 4′, esattamente su azione da calcio d’angolo, Pitti ci prova: Vitali riesce a rispondere presente, anche se con un poco di fortuna. Gli emiliani, dunque, sono i padroni del gioco. I padroni di casa, infatti, riescono a passare in vantaggio con Stanziani, che è il più lesto a depositare in rete la corta respinta di Vitali sul cross dalla sinistra di Cortesi.

Quest’ultimo ci prova anche su calcio di punizione: palla deviata da Bellodi che chiama una gran parata di Vitali. Un’altra svolta del match arriva al 16′ con l’espulsione diretta di Pitti per una gomitata ai danni Lepri. Carpi che, nonostante l’inferiorità numerica, comunque va sul 2-0 con Sall che, come Stanziani, mette in porta una respinta di Vitali su tiro di Cortesi (Agg.Wiliam Scuotto).

DIRETTA CARPI RIMINI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Adesso si passa alle statistiche della diretta di Carpi Rimini, il nostro obiettivo è quello di capire chi tra queste due realtà riuscirà a portare i tre punti nel proprio mulino e nel farlo capiremo anche i principali trend delle due squadre. Il Carpi arriva con una chiara identità di pressione: 56% di possesso medio, 1,8 xG, 1,3 xA, e una media molto alta di 15 recuperi offensivi grazie a un baricentro posizionato a 46 metri. Il 61% delle occasioni nasce da riaggressione immediata, mentre difensivamente i biancorossi concedono pochi tocchi centrali (solo 4,1 nei 16 metri).

Il Rimini risponde con un calcio più verticale: 48% di possesso, 1,5 xG, 1,1 xGA, e il 44% delle opportunità create da transizioni di 5 o 7 secondi. L’efficacia sotto porta è alta (35% dei tiri nello specchio convertiti), ma la squadra concede molto sugli esterni (36 cross subiti a partita). Adesso via al commento live della diretta di Carpi Rimini, il fischio di inizio è alle porte e non vogliamo perdere nemmeno uno spauracchio di partita! (agg. Gianmarco Mannara)

DERBY IN EMILIA ROMAGNA

In Serie C non ci sono molti anticipi serali al sabato, ma oggi 22 novembre 2025 spiccherà alle ore 20.30 allo Stadio Sandro Cabassi il derby emiliano-romagnolo che sarà valido per la quindicesima giornata del girone B nella diretta Carpi Rimini, partita molto significativa per entrambe le formazioni.

Dobbiamo mettere in evidenza ancora una volta soprattutto la situazione degli ospiti, perché il Rimini è alle prese con il difficile tentativo di rimonta dopo la penalizzazione davvero pesante che ha colpito la società romagnola. Nello scorso turno purtroppo è arrivata la sconfitta casalinga contro l’Ascoli, così il Rimini è ancora a -4 e nemmeno oggi potrà tornare in campo positivo.

Ovviamente sta meglio il Carpi, che però settimana scorsa ha perso sul campo del Pineto. Gli emiliani hanno comunque 21 punti in classifica e sono quindi saldi in zona playoff, però oggi devono sfruttare il turno teoricamente favorevole per consolidarsi in una posizione che possa dare al Carpi prospettive intriganti per il resto della stagione.

Gli obiettivi sono diversi ma molto chiari in questo derby che avrà l’onore della prima serata, siamo allora davvero curiosi di seguire la diretta Carpi Rimini, che avrà certamente nei padroni di casa i favoriti d’obbligo, ma con i romagnoli che non vogliono arrendersi e continueranno a vendere cara la pelle.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI RIMINI

Stefano Cassani, allenatore dei padroni di casa, potrebbe scegliere il modulo 3-4-2-1 nelle probabili formazioni per la diretta Carpi Rimini. Nella retroguardia emiliana citazioni d’obbligo per il portiere Scacchetti e per Zagnoni, mentre davanti il Carpi potrebbe schierare sulla trequarti offensiva Stanzani e Casarini alle spalle del capitano e centravanti Cortesi.

Filippo D’Alesio potrebbe invece rispondere con un modulo 3-5-2 per il suo Rimini. Vitali in porta, Lepri nel mezzo della difesa a tre, Leoncini invece in posizione centrale nel ricco centrocampo a cinque ed infine i due attaccanti Boli e D’Agostini potrebbero essere i giocatori chiave per i romagnoli nel derby di oggi a Carpi.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, ecco che il pronostico sulla diretta Carpi Rimini secondo le quote Snai considera nettamente favoriti i padroni di casa, con il segno 1 a 1,75 contro il 3,25 per un pareggio ed infine la quotazione di 4,25 qualora fossero i romagnoli a vincere il derby oggi.