Diretta Carpi Sambenedettese/ Streaming video tv: emiliani favoriti (Serie C)

Carpi Sambenedettese, partita diretta dal signor Gianpiero Miele e in programma alle ore 17:30 di domenica 15 dicembre, vale per la 19^ giornata del girone B nel campionato di Serie C 2019-2020: ultima giornata di andata anche al Cabassi, con i biancorossi che non possono più contendere il titolo di campione d’inverno al Vicenza ma sperano di mantenere la seconda posizione in classifica, maturato dopo il successo di Pesaro. Torneo ancora ondivago quello del Carpi, che alterna ottime cose a frenate anche brusche; occasione da cogliere quella di oggi per superare quota 40 punti in classifica, anche se la Sambenedettese di Paolo Montero è una squadra di un certo livello che punta ancora una volta a qualificarsi ai playoff, e che arriva dalla vittoria interna contro il Gubbio che ne ha rilanciato le ambizioni. Sarà interessante scoprire allora come andranno le cose nella diretta di Carpi Sambenedettese, intanto possiamo andare a presentare le scelte dei due allenatori in materia di probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carpi Sambenedettese non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; come sempre ci sarà tuttavia la possibilità di seguire questa partita, come le altre del campionato di Serie C, sul portale Eleven Sports che permette anche di abbonarsi al servizio (in alternativa si può acquistare il singolo match ad un prezzo che è fisso per tutta la stagione, salvo eccezioni particolari). Appuntamento pertanto con la diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI SAMBENEDETTESE

Carpi Sambenedettese perde un protagonista: il capitano biancorosso Pezzi è squalificato, dunque Giancarlo Riolfo dovrebbe destinare Lamine Fofana al centro della zona mediana, con Saric e Simonetti che verrebbero confermati come mezzali. In difesa, a protezione di Nobile, giocano Sabotic e Ligi come centrali con Rossoni e Sarzi Puttini che agiscono sulle corsie laterali, lo schema è un albero di Natale con Jelenic e Maurizi che potrebbero nuovamente essere i trequartisti in appoggio alla prima punta Tommaso Biasci. La Sambenedettese se la gioca invece con il 4-2-3-1: Carillo e Biondi davanti al portiere Santurro, capitan Rapisarda e Gemignani i terzini di uno schieramento che prevede anche la linea di centrocampo formata da Angiulli e Gelonese. Davanti, come trequartista, dovrebbe esserci Volpicelli; Frediani spera di ritrovare il posto da titolare sostituendo Orlando, verso la conferma sia Di Massimo che Cernigoi per completare il reparto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Carpi Sambenedettese sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker padroni di casa favoriti con un valore di 1,80 volte la somma messa sul piatto, mentre il successo esterno dei marchigiani vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 4,25 volte quanto avrete giocato. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote una vincita pari a 3,35 volte quanto puntato.



