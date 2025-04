DIRETTA CARPI SESTRI LEVANTE (RISULTATO 0-2): TRIPLICE FISCHIO!

Al Cabassi il Sestri Levante batte in trasferta il Carpi per 2 a 0. Nell’ultima parte dell’incontro i Corsari non concretizzano al 58′ con Podda e con Parravicini ma ci riesce invece il loro collega Valentini segnando il gol del raddoppio all’80’ da corner. I tre punti di oggi portano il Sestri Levante a quota 31 nella classifica del girone B, e giocherà quindi i playout con la Lucchese, della Serie C mentre il Carpi resta fermo a 44 punti. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA CARPI SESTRI LEVANTE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In televisione la diretta Carpi Sestri Levante sarà trasmessa sul canale Sky Sport 259. Basterà dunque essere abbonati a Sky per seguire la gara anche in streaming su Sky Go. Lo stesso discorso vale pure per gli iscritti a Now che utilizzeranno l’app NOW TV.

AVVIO DI RIPRESA!

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Carpi e Sestri Levante è cambiato ed è adesso di 0 a 1. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Parravicini al posto di Durmush tra le file del Sestri Levante, i rossoblu ripartono alla grande riuscendo infatti a passare in vantaggio al 53′ grazie alla rete messa a segno da Clemenza, sfruttando un errore del portiere Theiner su un cross. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE DEL PRIMO TEMPO!

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Carpi e Sestri Levante sono rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sul punteggio di 0 a 0. I minuti scorrono ed i padroni di casa falliscono un’occasione al 29′ con Sall e sul fronte opposto Montebugnoli spara alto al 35′. Sempre i liguri sprecano un’altra chance infine con Piu al 40′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Emilia-Romagna la partita tra Carpi e Sestri Levante è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti provano a passare verso l’11’ con un tiro di Clemenza finito largo ma non di molto. Ecco le formazioni ufficiali: CARPI (4-3-1-2) – Theiner; Tcheuna, Rossini, Calanca, Visani; Campagna, Mandelli, Figoli; Puletto; Cortesi, Sall. Allenatore: Serpini. SESTRI LEVANTE (3-5-2) – Fusco; Primasso, Valentini, Montebugnoli; Podda, Nunziatini, Rosetti, Clemenza, Furno; Piu, Durmush. Allenatore: Ruvo. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Carpi Sestri Levante? Vediamo insieme qualche dato prima di immergerci nel rettangolo verde per il commento live. Dopotutto in questa rubrica la parola d’ordine è trend seguita poi dalla favorita del pronostico statistico. Partiamo dai padroni di casa, la squadra che per tre quarti della stagione è stata la peggior difesa del campionato con più di due gol subiti goni giornata. Ora le cose vanno meglio, seppur in maniera marginale con 1,8 reti subite. Il che li porta al secondo posto di questa speciale classifica.

L’Ascoli invece punta molto sul possesso palla nonostante abbia una media del 46%, purtroppo si perdono davvero tanti palloni e i passaggi non sono precisi (circa l’81% portato a segno nell’arco dei novanta minuti) il che fa balzare l dato sulla media gol subiti a 1,4. Sarà dunque una partita che potrebbe vedere molti gol all’attivo, dopotutto il segno “Goal” sui principali bookmakers viene messo a percentuali molto alte, circa il 55% se dovessimo fare una media. Andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento! (agg. Gianmarco Mannara)

ANCORA UN’ULTIMA OCCASIONE

Comincia domenica 27 aprile 2025 alle ore 16:30 la diretta Carpi Sestri Levante. Presso lo Stadio Sandro Cabassi il Carpi ospita un Sestri Levante che deve ancora legittimare la propria presenza nei playout così da evitare la retrocessione diretta. Gli ospiti sono infatti penultimi nel girone B con i loro ventotto punti e rischiano dunque di essere sorpassati dal Legnago Salus, in fondo alla classifica a quota ventisei. I liguri, che hanno pareggiato recentemente contro l’Ascoli, devono pure sperare che la Lucchese non faccia risultato con la Torres per poter tentare di restare in Serie C nelle prossime gare.

I padroni di casa non hanno invece più nulla da inseguire in questo finale di torneo. I biancorossi sono appunto in dodicesima posizione con quarantaquattro punti, al pari del Perugia, e vengono dalla sconfitta rimediata contro la Torres, contro cui ha subito un poker. Gli emiliani non hanno modo di raggiungere la zona playoff, ora distante quattro lunghezze, e non rischiano nemmeno la retrocessione con otto punti di vantaggio sulle squadre che lottano per rimanere in C.

DIRETTA CARPI SESTRI LEVANTE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Carpi Sestri Levante pensiamo che mister Serpini possa decidere di riproporre il 4-3-1-2 con Sorzi, Rossini, Zagnoni, Panelli, Calanca, Mandelli, Amayah, Figoli, Casarini, Cortesi e Gerbi dall’inizio per i biancorossi. I rossoblu del tecnico Ruvo dovrebbero invece essere disposti secondo il modulo 3-5-2 con Fusco, Primasso, Valentini, Montebugnoli, Podda, Clemenza, Brunet, Rosetti, Nunziatini, Piu e Pavanello in avvio.

DIRETTA CARPI SESTRI LEVANTE, LE QUOTE

Diamo ora uno sguardo alle quote che Eurobet mette a disposizione per la diretta Carpi Sestri Levante, la vittoria più probabile è quella della squadra di casa che infatti viene pagata 2.40, c’è poi la vittoria dei liguri che invece è più difficile e quindi fissata a 2.65, chiude poi il pareggio risultato molto improbabile e quindi con il valore più alto dato a 3.10. Essendo l’ultima partita della stagione entrambe le squadre cercheranno di fare bene ma la classifica ha ormai definito che per il Carpi c’è la salvezza, ma non i playoff, mentre per il Sestri Levante saranno i playout a definire la sua permanenza.