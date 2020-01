DIRETTA CARPI SUDTIROL/ Video streaming tv: i precedenti del match sono cinque

In attesa di poter dare la parola al campo per la diretta di Carpi Sudtirol, è certo bene anche approfondire lo storico che interessa i due club, oggi in campo nella 21^ giornata di Serie C, anche se i dati in nostro possesso ci paiono appena risicati. A conti fatti, possiamo parlare oggi per tale scontro diretto di soli cinque precedenti ufficiali, questi raccolti dal 2012 a oggi e sempre per il terzo campionato italiano, sia nella sia fase regolare che ai play off. Il bilancio complessivo ci racconta poi di 2 successi del carpi e altrettanti del Sudtirol, oltre a un pareggio: un quadro molto equilibrato dunque. Aggiungiamo infine che risale al turno di andata del campionato di Serie C in corso l’ultimo testa a testa segnato tra Carpi e Sudtirol e per la precisione nella seconda giornata. Allora ricordiamo del successo in trasferta dei falconi col risultato di 3-2, che vide la firma di Hraiech e Vano: Rover e Morosini risposero nelle marcature per gli avversari. (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carpi Sudtirol, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Cabassi di Carpi, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

ORARIO E PRESENTAZIONE

Carpi Sudtirol, che verrà diretta dal signor Fabio Natilla, va in scena domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Cabassi di Carpi, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone B. Gli emiliani hanno chiuso il 2019 con una favolosa striscia di 7 vittorie consecutive in campionato. Dopo la sconfitta di Imola la squadra di Giancarlo Riolfo ha messo in fila 7 successi contro Ravenna, Arzignano, Fermana, Virtus Verona, Triestina, Vis Pesaro e Sambenedettese. Una scalata che ha permesso al Carpi di portarsi a -4 dalla vetta occupata dal Vicenza, che a sua volta è riuscito a mantenere le distanze ottenendo 6 successi di fila. Un braccio di ferro a distanza nel quale proverà ad inserirsi il Sudtirol, che si è staccato dal secondo posto a causa di 3 sconfitte subite nelle ultime 4 partite disputate in campionato. Dopo la vittoria di Ravenna che sembrava aver rivitalizzato gli altoatesini è arrivato un nuovo ko interno contro il Piacenza, che ha fatto scivolare il Sudtirol al quinto posto in classifica. Nel match d’andata a Bolzano era stato il Carpi ad imporsi con un pirotecnico 2-3, con il gol della vittoria siglato da Vano al 90′.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI SUDTIROL

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Carpi Sudtirol, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Cabassi di Carpi, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Il Carpi allenato da Riolfo sarà schierato con un 4-3-2-1 così disposto dal primo minuto: Nobile; Rossoni, Sabotic, Ligi, Sarzi Puttini; Saric, Fofana, Saber; Jelenic, Maurizi; Biasci. Risponderà il Sudtirol allenato da Vecchi con un 4-3-1-2 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Cucchietti; Ierardi, Alari Polak, Fabbri; Tait, Berardocco, Morosini; Casiraghi; Mazzocchi, Turchetta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 1.95 la vittoria in casa, a 3.25 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.90. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.25 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA