DIRETTA/ Carpi Vis Pesaro streaming video Tv: così nei precedenti

DIRETTA CARPI VIS PESARO: TESTA A TESTA

Carpi Vis Pesaro si giocherà oggi per la quinta volta; per trovare i primi due incroci tra queste squadre dobbiamo tornare alla stagione 1992-1993, un campionato di Serie C nel quale si è anche disputata quella che fino a oggi era l’unica sfida al Cabassi. Era finita 1-1, al ritorno invece la Vis Pesaro si era imposta per 1-0 e, grazie al 3-2 interno dello scorso novembre, comanda nel bilancio con due vittorie a fronte di una sconfitta. Che è maturata al Tonino Benelli nel dicembre 2019: penultima giornata di andata dello scorso campionato, gol di Samuele Maurizi e ritorno che come sappiamo non si era giocato, perché il lockdown aveva cancellato la restante parte del torneo. Possiamo allora ricordare l’affermazione marchigiana dell’andata nel girone B attuale: vantaggio al 6’ di Kevin Cannavò ma nel finale di primo tempo il Carpi aveva ribaltato tutto con una doppietta di Tommaso Biasci – passato al Padova nel corso del calciomercato invernale – che in 7 minuti aveva fatto volare la squadra emiliana. Non era bastato: tra il 53’ e il 69’ la Vis Pesaro aveva trovato le due reti che avevano risolto in suo favore la partita, prima con un tap-in di Michael D’Eramo e poi con un destro da fuori di Manuel Di Paola. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CARPI VIS PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carpi Vis Pesaro non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

DIRETTA CARPI VIS PESARO: IN CERCA DI TRANQUILLITÀ…

Carpi Vis Pesaro, in diretta mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Sandro Cabassi di Carpi, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Entrambe le squadre cercano qualcosa di più per ottenere una posizione di classifica più tranquilla. La Vis Pesaro va segnalata in crescita, ora a +3 rispetto alla zona play out dopo le due vittorie contro Ferapisalò e Cesena, anche se i marchigiani hanno perso il match in casa contro la Sambenedettese nel derby, una frenata forse fisiologica dopo le tante fatiche delle ultime settimane. Il Carpi dalla sua sembrava essersi sbloccato dopo il rotondo 3-0 al Modena e invece la formazione allenata da Sandro Pochesci si è ritrovata a cadere ancora nella pur difficile trasferta sul campo del Perugia. Carpi ancora a +7 dalla zona play out, stessa distanza dai play off che sembravano l’obiettivo di partenza logico per la formazione emiliana, e che arrivati ormai a tre quarti di campionato disputati sembrano invece un conseguimento estremamente difficile.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI VIS PESARO

Le probabili formazioni della sfida tra Carpi e Vis Pesaro presso lo stadio Sandro Cabassi. I padroni di casa allenati da Sandro Pochesci scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Rossi; Gozzi, Venturi, Sabotic; Marcellusi, Fofana, Bellini, Lomolino; Ceijas; De Cenco, Giovannini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Daniele Di Donato con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Bertinato; Di Sabatino, Ferrani, Stramaccioni; Carissoni, Tassi, Gelonese, Di Paola, Giraudo; Gucci, Cannavò.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Carpi e Vis Pesaro, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.30 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.10 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.15 volte la posta scommessa.



